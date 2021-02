Un total de 46.906 personas están en lista de espera para primera consulta en Navarra y 6.675 para operaciones

NA+ lamenta que la Comunidad foral tiene en la actualidad "la mayor espera media en primera consulta y revisiones de la historia"

PAMPLONA, 26 (EUROPA PRESS)

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha explicado que un total de 46.906 personas están en lista de espera para primera consulta en la Comunidad foral, una "mala cifra y un mal momento por pasar una pandemia única en nuestra historia".

"Evidentemente 46.906 personas son muchas y la tendencia del final de año ha sido negativa tras un inicio de mejoría fruto de un verano que empezaba acercarse a cierta normalidad", ha señalado Induráin, en respuesta a una pregunta de Navarra Suma en comisión parlamentaria.

En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, la consejera de Salud ha detallado que, a datos del mes de enero, hay 6.675 personas esperando una operación, frente a las 7.909 del año pasado y las 8.125 de 2019. "Es el mejor dato de hace dos años", ha destacado.

Respecto a las pruebas complementarias, ha explicado que "la realidad es variada, con listas que empeoran como las ecografías u otras que mejoran como los TAC".

La responsable del Departamento de Salud ha reconocido que las listas de espera es un tema "muy sensible" en el que "detrás hay muchas personas, demasiadas, muchas más de las que deseamos, pero menos de las que podían haber estado a la vista del tremendo impacto que ha tenido la pandemia en el sistema sanitario y en las listas de espera".

"Los datos son evidentes y la explicación también", ha expuesto Induráin, quien ha afirmado que aunque le hubiera gustado presentar otros datos, "no ha sido posible". "Y no porque no hayamos puesto los recursos y energías para recuperar una tendencia que era esperanzadora al inicio de 2020", ha agregado.

En este sentido, ha recordado que, con la primera ola del Covid, en abril se llegaron a tener 584 pacientes hospitalizados en centros públicos y 182 en los privados, "cifras impresionantes que obligaron a dar la vuelta a toda la organización sanitaria para proteger lo urgente e imprescindible".

"La actividad ordinaria se resintió seriamente", ha remarcado Induráin, para explicar que "justo cuando habíamos comenzado a retomar unos indicadores de actividad ordinaria, llegó una inesperada y potente segunda ola que se tradujo en otros 400 pacientes ingresados en ambas redes".

Según ha continuado, "actualmente, estamos acabando la llamada tercera ola, con un impacto menor a la vista de la ocupación hospitalaria, pero que en definitiva ha supuesto también una cadena de situaciones excepcionales".

Ha asegurado la consejera que el sistema "en lo esencial ha seguido funcionando, pero no ha dado margen para recuperar el tiempo y la actividad perdida" y ha afirmado que "eso es así pese a que no hemos escatimado en medidas de choque de actividad extraordinaria".

"No queda otra que asumir y encararlo ahora", ha apuntado la responsable del Departamento de Salud, quien ha destacado que gracias a la vacunación contra el Covid "podemos aspirar no sólo a retomar, sino a recuperar la actividad ordinaria lo que tendrá también su efecto en listas y tiempos de espera".

Por su parte, la parlamentaria de Navarra Suma Cristina Ibarrola ha lamentado que "actualmente Navarra tiene la mayor espera media en primera consulta y revisiones de la historia". Ha afirmado que era "esperable" que la pandemia tuviera un impacto en las listas de espero, pero se ha preguntado si "tanto" y ha reprochado a la consejera que "no haya conseguido proteger que estos retrasos no afectaran a problemas de salud graves o incapacitantes".

"Si hubiera un premio a la ineficiencia en la gestión usted se lo llevaba", le ha dicho a Induráin, a quien también ha acusado de "no poner ninguna medida efectiva para resolver" este problema. "Es hora de que deje de mirar para otro lado y haga algo", ha reclamado.