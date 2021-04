Un total de 52 colegios navarros participarán en el Estudio Internacional para el Progreso de la Comprensión Lectora

PAMPLONA, 17 (EUROPA PRESS)

Navarra va a participar por vez primera con muestra propia en el Estudio Internacional para el Progreso de la Comprensión Lectora PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). Esta iniciativa tiene como objeto evaluar la comprensión lectora de los escolares de cuarto curso de Primaria.

Un total de 52 centros educativos navarros realizarán a partir de este próximo lunes día 19 de abril las pruebas PIRLS, que se prolongarán, según los centros, hasta el día 29 de este mes. Cuatro de ellos, además, participan en la muestra estatal de este estudio de la IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) cuyo objetivo es evaluar la compresión lectora en el alumnado de 4º de Educación Primaria.

El estudio está coordinado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) junto con la Sección de Evaluación del Departamento de Educación.

De los 52 centros participantes, 12 son de modelo D, por lo que se evaluará la competencia lectora en euskera; 3 de modelo A/G y modelo D, competencia lectora en castellano y euskera respectivamente; y 37 del modelo A/G, comprensión lectora en castellano. De los cuatro centros que participan además en la muestra a nivel nacional, dos harán las pruebas exclusivamente en papel y los otros dos lo harán en papel y en ordenador. Los 48 centros educativos restantes harán las pruebas en ordenador, ha explicado el Gobierno de Navarra.

El estudio PIRLS nació en el año 2001 y tiene una periodicidad quinquenal. España participa en el mismo desde el año 2006. Algunos centros de Navarra (3/4 por edición) habían participado con anterioridad en la muestra estatal pero Navarra como tal nunca había participado hasta ahora en este estudio con muestra propia, por lo que esta edición será la primera vez en la que lo haga.

La aplicación de las pruebas la llevará a cabo una empresa contratada por el Departamento de Educación, Análisis e Investigación S.L. La prueba está organizada en cuadernillos de rendimiento que incluyen textos de lectura repartidos en dos bloques de 40 minutos de duración cada uno con sus correspondientes preguntas. Además, se realizan cuatro cuestionarios de contexto que se administrarán al alumnado, a sus familias (formato papel), a su profesorado de lengua (formato on line) y a las direcciones de los centros (formato on line).

Estas pruebas de evaluación de carácter internacional se suman este curso a las que anualmente prepara el Departamento de Educación: Evaluaciones de Diagnóstico de comprensión lectora en castellano y en euskera, de competencia lingüística en inglés y de competencia matemática y científica que se aplican en 2º de la ESO los días 19, 20 y 21 de abril; y Evaluaciones Diagnósticas de competencia lingüística en castellano, en euskera y en inglés y de competencia matemática, los días 3, 4, 5 y 6 de mayo en 4 de Educación Primaria.