El transporte urbano comarcal, afectado por las inundaciones en Pamplona y Comarca

PAMPLONA, 10 (EUROPA PRESS)

El transporte urbano comarcal está siendo afectado por las inundaciones sufridas en Pamplona y Comarca, con retrasos generalizados por la modificación de recorridos, según ha informado la empresa TCC.

Así a las 8.45 horas, la línea 4 (Burlada) está sin servicio, con parada alternativa la L7 en Merindad de Sangüesa o la L4 en Villava (Serapio Huici). La línea está cortada en el Seminario, sentido Burlada. La línea 4 (Villava) no puede acceder a la cuesta Beloso y hace recorridos alternativos para llegar al centro, sólo hasta Merindades.

La línea 4H (Huarte -Barañain) ha modificado su recorrido desde Huarte tras cortarse el acceso al puente de San Andrés de Villava y no presta servicio a las paradas de Martiket y San Andrés. Hace recorrido alternativo de Huarte al Seminario sin pasar por Villava, ni Burlada, sólo hasta Merindades. Transbordo con otra L4 hasta Barañain. La línea 4 (Arre-Oricain). Sólo accede hasta la rotonda de entrada a Arre.

La L3 (Circular Rochapea), L5 (Orvina-UPNA) y L11 (Ezkaba-El Sario) no acceden desde la Txantrea a Pamplona por el Labrit por corte del puente de la Magdalena. Hacen recorrido alternativo por Oblatas. La L5 y L11 se corta en dos, hasta Merindades, con transbordo.

La L6 (Rochapea-UPNA) no accede al Labrit y modifica su recorrido por Oblatas. La L10 (Orkoien-San Miguel) no accede a las paradas del matadero. La L14 (Artica-Ayuntamiento) no accede al Ayuntamiento de Pamplona, hasta la rotonda de Errotazar. Y la L21 (Circular-Rochapea) no accede a la Txantrea por el Labrit. Tiene recorrido alternativo yno hace las paradas de San Cristóbal.

