Los tribunales respaldan que el Ayuntamiento de Tudela denegara la instalación de una gasolinera en el casco urbano

PAMPLONA, 2 (EUROPA PRESS)

El juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Pamplona ha dado la razón en primera instancia al Ayuntamiento de Tudela al desestimar el recurso interpuesto por una empresa contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tudela por la que se acordaba denegar el expediente de actividad clasificada para la instalación de una gasolinera en un inmueble de la calle Alhemas.

Según ha informado el Ayuntamiento de Tudela, la sentencia tiene en cuenta los informes técnicos de Policía Local y Bomberos presentados por el Consistorio para denegar dicho expediente y entiende las afecciones a la seguridad vial, la circulación, aparcamientos, movimientos de camiones cisterna, etc., en una zona residencial, con viviendas y parque infantil.

En el mismo sentido, considera que deben hacerse valer "los intereses generales sobre los particulares", tal y como ha sostenido el Ayuntamiento de Tudela en este proceso de denegación para la instalación de la gasolinera.

Desde la concejalía de Urbanismo, el edil responsable, Zeus Pérez, ha mostrado su satisfacción por este resultado en los tribunales ya que "refuerza el trabajo de los servicios técnicos y jurídicos que han llevado a cabo este Ayuntamiento para defender los derechos de los vecinos; nuestro propósito ha sido siempre ése y esta sentencia supone que nuestros informes han estado bien trabajados y tienen validez".

Por otro lado, Pérez ha recordado que la intención del actual equipo de Gobierno es no volver a tener que pasar por un problema similar, "de ahí la elaboración de una nueva ordenanza municipal que no permitirá de ahora en adelante que se instalen gasolineras en zonas residenciales o en el casco urbano". "El problema venía porque no existía regulación en torno a esta actividad; a partir de ahora, no habrá necesidad de denegar expedientes, simplemente en Tudela no se podrán instalar gasolineras en el casco urbano nunca más", ha dicho.