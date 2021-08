La UPNA edita un libro sobre las tecnologías de tratamiento de la contaminación atmosférica

PAMPLONA, 15 (EUROPA PRESS)

El catedrático de Ingeniería Química de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) Antonio Gil Bravo es el autor del libro 'Introducción a las tecnologías de tratamiento de la contaminación atmosférica', editado por la citada institución y que será publicado próximamente.

En la publicación, analiza las tecnologías más importantes que se emplean en el tratamiento de la contaminación atmosférica, ha explicado el centro universitario en un comunicado.

Según explica el autor, "aunque se ha avanzado notablemente en las últimas décadas respecto a la limpieza del aire que respiramos, la contaminación atmosférica continúa siendo un problema grave que afecta a nuestra salud y al medio ambiente, por lo que reducir y controlar las emisiones de contaminantes a la atmósfera se ha convertido en una de las grandes preocupaciones mundiales".

En ese contexto, señala que "una de las consecuencias más notables de la polución atmosférica es la globalidad de algunos de sus efectos; por ejemplo, el reforzamiento del efecto invernadero natural de la Tierra, el agotamiento de la capa de ozono, la acidificación de las corrientes de agua superficiales, la eutrofización de ríos, lagos o embalses y la formación del smog fotoquímico".

Antonio Gil describe en el libro las tecnologías más importantes que se emplean en el tratamiento de la contaminación atmosférica y que, habitualmente, aparecen citadas como las mejores técnicas disponibles para el tratamiento de efluentes contaminados industriales.

La monografía resume los principios básicos para gestionar contaminantes tanto gaseosos como en forma de partículas y los hace accesibles a estudiantes e investigadores que se inicien en este campo. El volumen tiene 176 páginas y un precio de 22 euros en formato papel y 12,89 en formato electrónico.

Los cuatro capítulos de la publicación: son Contaminación de la atmósfera. Conceptos, contaminantes y efectos sobre el medioambiente; Gestión de contaminantes en forma de partículas; Gestión de contaminantes gaseosos; y Aplicaciones en la gestión de compuestos orgánicos volátiles (COV), CO2 y CH4.

Antonio Gil es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad del País Vasco y catedrático en Ingeniería Química de la Universidad Pública de Navarra, donde está adscrito como investigador propio al Instituto de Materiales Avanzados y Matemáticas (INAMAT2).

Su labor investigadora se ha centrado en la aplicación de la catálisis heterogénea a la resolución de problemas medioambientales y energéticos. Los procesos de adsorción, tanto en fase gas como en fase líquida, y la valorización de residuos industriales también se encuentran entre sus intereses de investigación.

Su labor investigadora ha sido reconocida con el premio al conjunto de su trayectoria investigadora personal en 2011, el accésit del Premio Investigación Universidad Pública de Navarra-Caja Navarra en 2003 y el premio a las mejores contribuciones científicas realizadas en 2005 y en 2009, todos ellos otorgados por la UPNA.

Desde 2017, es beneficiario del Programa de Intensificación de la Investigación subvencionado por el Banco Santander. Es coeditor de los libros 'Recent Research Developments in Environmental Technology' (Transworld Research Network, 2008), 'Pillared Clays and Related Catalysts' (Springer, 2010), 'Applications of Advanced Oxidation Processes (AOPs) in Drinking Water Treatment' (Springer, 2019) y 'Porous Materials for Environmental Applications' (mdpi, 2020), y autor del libro 'Análisis textural de sólidos porosos mediante adsorción física de gases' (Universidad Pública de Navarra, 2019).