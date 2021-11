'La vida es sueño', de la escuela Butaca 78, este sábado en el Teatro de Ansoáin

PAMPLONA, 24 (EUROPA PRESS)

La Compañía de Verso de la escuela de actores y actrices Butaca 78 presentará este sábado en el Teatro de Ansoáin, a partir de las 20.30 horas, la función 'La vida es sueño', de Calderón de la Barca. Se representará una versión de Alejandro Aranda, que dirige él mismo.

El reparto está integrado por María Meriguor, Andrea Laquidáin, Sergio Albillo, Santiago Torre, Jokin Gil, Alicia García de Garayo, Neli Oyaga, Sagrario Nagore y Maika Monreal, y cuenta con la participación de Gabriel Vizcay, Pablo Domínguez, Noelia Rueda, Noemí Oteiza, Sonia Mendoza, Iralko Mugueta, Miguel Ángel Lerga y Álvaro Arnaut.

Las entradas para esta función están a la venta en la página web del Teatro de Ansoáin (www.teatroansoain.es) al precio de 10 euros de forma anticipada.

La Compañía de Verso se incluye dentro de la formación ofrecida por Butaca 78, escuela especializada en teatro de texto, para que sus alumnos conozcan diferentes géneros, estilos y propuestas dirigidos por directores profesionales que durante el curso y con el desarrollo del proceso explican su manera de entender y desarrollar su trabajo.

La directora de Butaca 78, Laura Laiglesia, ha asegurado que "los alumnos y alumnas no van a tener muchas oportunidades de representar obras del Siglo de Oro, en verso, porque no son una bicoca comercial, pero para eso están las escuelas, para poder probar y aprender cosas nuevas que posiblemente a nivel profesional no podrían realizar". "Por nuestra parte queremos ofrecer una gama muy variada de estilos y géneros, contando con los mejores profesionales especializados en cada materia", ha asegurado.