'Viva Pamplona viva' presenta más de 400 eventos de música, teatro, danza, circo y otras actividades este verano

La Ciudadela acogerá conciertos de Kutxi Romero, Quique González, La Mala Rodríguez, Izaro, Amaia Romero o Anne Lukin, entre otros

PAMPLONA, 15 (EUROPA PRESS)

El programa de actividades culturales 'Viva Pamplona viva' pondrá en marcha durante el verano más de 400 actividades, que no dejarán ningún día de julio y agosto sin propuestas culturales en la ciudad. Se trata de una apuesta del Ayuntamiento de Pamplona por "la cultura al aire libre para ofrecer una actividad variada y segura", cumpliendo los protocolos ante la pandemia.

La Ciudadela será el lugar de referencia de esta propuesta, con un escenario que ofrece capacidad para 800 asistentes y al que se van a subir, además de grupos de jazz, folklore o bandas, artistas y bandas que gozan de popularidad en el ámbito nacional. También en el recinto amurallado la Comparsa de Gigantes y Cabezudos ofrecerá un espectáculo gratuito en tres jornadas a lo largo del verano y sus figuras se expondrán del 6 al 14 de julio para que todo el que quiera pueda visitarlas.

'¡Viva Pamplona viva!' llevará a la Ciudadela las noches de viernes y sábados a lo largo del verano la música de artistas de reconocido prestigio de varios estilos. La presencia en este escenario al aire libre de Don Patricio, Kutxi Romero, Quique González, la Mala Rodríguez, Izaro, Neil Moliner, o la formación 'DVicio' deja claro que habrá propuestas para todos los gustos. Y a estos se suman los nombres de otras bandas o solistas que actualmente cosechan millones de reproducciones en internet, como Bad Gyal, La M.O.D.A., Califato 3/4, Zea Mays, 'Skakeitian + Skabidean', el Kanka, Stay Homas o Freedonia y Los Mejillones Tigre. Las entradas para estos espectáculos estarán a la venta en la página web www.pamplonaescultura.es a partir de mañana día 16 de junio.

Si el año pasado fueron Natalia Lacunza y la 'Chica Sobresalto', en esta edición 'Noches de Ciudadela' también ha reservado cartel para otras dos artistas pamplonesas que están haciendo carrera musical tras su paso por el talent televisivo 'Operación Triunfo'. En esta ocasión serán Amaia Romero (7 de agosto) y Anne Lukin (18 de junio) las que protagonicen una noche musical en su ciudad. Las entradas para estos conciertos se podrán adquirir a través de la web municipal de Cultura, en la dirección pamplonaescultura.es.

Al igual que el año pasado, estas citas tendrán lugar en el escenario que el Ayuntamiento de Pamplona ha habilitado en la Ciudadela, en un espacio perimetrado en la pradera ubicada detrás del cuerpo de guardia, junto a la entrada que da a la avenida del Ejército. El aforo de este espacio asciende a 800 personas

LA COMPARSA

La Comparsa de Gigantes y Cabezudos también se suma a la programación de 'Viva Pamplona viva' con un espectáculo de danza tradicional que tendrá lugar en tres jornadas repartidas a lo largo del calendario del verano. Se ofrecerá de manera gratuita con entrada libre hasta completar aforo en la Ciudadela. Concretamente, será los días 4 y 28 de julio y el 4 de septiembre, en varias sesiones de 20 minutos.

Además, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos podrá ser visitada del 6 al 14 de julio en la Sala de Armas de la Ciudadela. Se abre así la posibilidad de que, con medidas de distanciamiento y aforo, todo el que quiera se pueda fotografiar junto con Braulia, Toko-toko, Esther Arata, y el resto de los gigantes, así como con una representación de los kilikis, zaldikos y cabezudos. La entrada será gratuita y se podrán ver en la planta baja de Sala de Armas.

EN LA CIUDADELA

'Viva Pamplona viva' llevará cada domingo entre el 2 de julio y el 5 de septiembre a partir de las 19.30 horas al escenario de Ciudadela el ciclo 'Música para Banda'. La Banda sinfónica de la Federación de Bandas de Música de Navarra lo inaugurará el día 2 con un espectáculo especial preparado para la ocasión con la participación de 65 músicos de las 55 bandas. A este concierto inaugural le seguirán a partir del domingo 11 julio, la Banda de Música de Azagra, Banda de música Mariano García de Aoiz, la Banda de Zizur Mayor, Banda de Música de Sartaguda y Banda de Música Zuloandia- Ayegui, Banda de música de Peralta, Banda Alai Taldea de Garínoain, Banda de música Lerín, y Banda de música Fitero.

Los lunes, Ciudadela se llenará de expresiones artísticas diversas tanto de Navarra como de otros lugares del mundo de la mano del ciclo 'Puro folklore'. Tendrá lugar del 12 julio al 20 septiembre, a partir de las 19 horas con entrada libre hasta completar aforo. Y los jueves, 'Viva Pamplona viva' los dedicará al jazz con recitales también desde el escenario de la Ciudadela desde las ocho de la tarde. Este ciclo arrancará el 8 de julio con a 'The New jazz proyect', y le seguirán, el jueves 15 de julio, 'The Cubintage', el 22 de julio, 'Terela Gradin Sings Caymmi' y, por último, el 29 de julio, 'Pamplona Jazz Big Band'.

Ya en el mes de agosto, se inaugurará el Festival de las Murallas, que tendrá lugar de lunes a viernes, del 2 al 19 agosto, durante tres semanas consecutivas, a las 20 horas, a excepción de dos eventos nocturnos que comenzarán a las 22 de la noche cuando haya caído la luz. Uno de ellos será el de inauguración y que protagonizará de nuevo Suakai, con un espectáculo similar al que presentaron el año pasado, que obtuvo una gran acogida. Uno de los espectáculos recordará la figura de la funambulista Remigia Echarren, más conocida como 'La Reina del Arga'.

La Ciudadela albergará además el ciclo 'Melodías del Mundo', con tres conciertos que tendrán lugar los jueves 9, 16 y 23 de septiembre. Además, el recinto amurallado acogerá otros conciertos y espectáculos especiales como el Día de la Ópera, el próximo 20 junio a las 19.30, con el Coro de la AGAO acompañado de música de piano; el Concierto de la Orquesta Sinfónica de Navarra, el viernes 20 agosto a las 19.30; y el Alarde de Txistularis, el sábado 11 septiembre, a las 10 horas.

Por último, en los jardines junto a la Sala de Armas de la Ciudadela se realizarán talleres infantiles en euskera (3-6 años) y sesiones de juegos cooperativos en euskera (7 - 11 años), entre el 20 y el 29 julio, y el 10 y 19 de agosto. Las inscripciones se pueden realizar a través de teléfono 010, hasta la víspera de la actividad, a un precio de 3 euros por participante y sesión.

EN LA CIUDAD

También 'Viva Pamplona viva' vuelve a apostar este verano por el ciclo 'Salas de música en la calle'. Así, las plazas de la Virgen de la O, los Burgos y San José, el Jito Alai o la Taconera se convertirán en escenarios que recibirán a formaciones de una gran variedad de estilos como el indie pop, el heavy metal, el folk rock, el reggae fusión o el punk. Todos los conciertos programados tendrán entrada libre hasta completar el aforo permitido en cada espacio.

'Salas de música en la calle' arranca esta misma tarde con la actuación de 'Simona', con un concierto que comenzará a las 20 horas en la plaza de los Burgos. Cada martes de verano, hasta el 14 de septiembre, a partir de las ocho una formación podrá su música a la tarde pamplonesa.

El patio ajardinado del Palacio de Ezpeleta acogerá durante el verano una veintena de actividades culturales del programa 'Viva Pamplona viva'. Este programa también llegará a los diez barrios de Pamplona, programando cine en la calle a partir de las diez de la noche durante todo el mes de agosto.

Otro de los escenarios que tendrán actividad cultural este verano es la Plaza Virgen de la O, que acogerá el programa 'Atardecer Pamplona', con espectáculos de teatro, música y danza combinados con tecnología y la puesta de sol como fondo de escenario. Y el Frontón Jito Alai, vuelve a acoger este año el ciclo 'Danzad, danzad malditos', los días 7, 14 y 21 agosto con grupos de danza de calle, danza experimental y creaciones especiales realizadas para el espacio en concreto. Por último, la red Civivox ofrecerá actuaciones musicales en varios puntos de la capital a lo largo del verano.