Volkswagen Navarra volverá a parar los días 25 y 29 de octubre por falta de semiconductores

PAMPLONA, 20 (EUROPA PRESS)

La planta de Volkswagen Navarra en Landaben volverá a parar su producción los días 25 y 29 de octubre por falta de abastecimiento de semiconductores. Así se lo ha comunicado la dirección de la empresa a la plantilla, El resto de días de la semana se mantendrá la actividad habitual.

Será la segunda semana consecutiva con paradas en la empresa ya que los días 18 y 22 de esta semana la planta de Landaben también sufre paradas. Desde el comité de empresa, su presidente, Alfredo Morales, en declaraciones a Europa Press, ha mostrado la "preocupación" del comité "porque no es que no se esté solucionando el problema, sino todo lo contrario, y no vemos la luz al final del túnel".

No obstante, Morales ha valorado que el Grupo Volkswagen no haya detenido el lanzamiento del Taigo en la planta de Landaben: "Estamos viendo cómo en otras plantas se está cerrando toda la semana, aquí los días que no paramos seguimos produciendo con normalidad", ha declarado.

Con respecto a los talleres con necesidades específicas, 'Prensas' el viernes 29 trabajará en una maquina en los tres turnos, en 'Chapa' se trabajará el viernes en una fábrica y en turno de mañana y en 'Revisión final' se trabajará el lunes 25 y el viernes 29 en turno de mañana y tarde para cuestiones derivadas del Lanzamiento de manera "parcial". Aquellos trabajadores afectados serán avisados individualmente, según ha indicado el comité de empresa.