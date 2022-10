La Universidad Pública de Navarra detecta la desaparición de doce obras de arte de su patrimonio

El rector de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), Ramón Gonzalo, ha informado este martes que se ha detectado la desaparición de doce obras de arte de las 232 que componen la colección de patrimonio artístico de este centro académico. Según ha detallado, nueve de las obras extraviadas son de una misma carpeta y diez de ellas desaparecieron antes del año 2007. Según ha explicado, todavía no se ha denunciado aún ante la Policía, ya que hasta la fecha se ha estado realizando un trabajo de recopilación de información. “Ya lo tenemos armado”, ha afirmado, para señalar que se hablará con la Policía y se le adjuntará la información recogida.

Gonzalo ha comparecido este martes en comisión parlamentaria, a petición de EH Bildu, y ha explicado que la colección, que tiene su germen en 1990, se ha ido configurando a través de adquisiciones, donaciones y encargos y está expuesta, en su mayor parte, en las dependencias universitarias. Está compuesta por un total de 232 obras de arte (pinturas, esculturas, obras gráficas, fotografías y técnica mixta). Según el rector, se trata de una colección “movible, viva y abierta” y se “presta para diferentes exposiciones”. Ha reconocido que “hay cosas que no se han hecho correctamente, pero no es cierto que no tengamos protocolos”.

El rector ha detallado que hay siete obras de Fernando Redón que se encuentran en paradero desconocido, que en ningún momento fueron expuestas, y son de tamaño pequeño. Estuvieron custodiadas en una carpeta en la sección de Actividades Culturales hasta que se registró su desaparición en el inventario 2007. En la misma carpeta que las anteriores, se encontraban dos grabados de Antonio Eslava, así como un grabado de Amadeo Gabino, del que no se conserva ningún dato ni fotografía que permita su identificación. En un informe de 2007 se recoge que “la última vez que se ve la carpeta es en 2003, momento en el que Actividades Culturales cambió de ubicación”.

Por otro lado, en el inventario realizado en 2017 se comprobó que no estaba localizada una fotografía de pequeño tamaño de Ciuco Gutiérrez. Y en 2015 se detectó la desaparición de una obra pictórica de Fernando Iriarte, 'El río, la nube y el molino', de gran tamaño, que había sido adquirida en 1993 y se utilizó en la exposición del 25 aniversario de la UPNA. Estuvo ubicada en Rectorado y formó parte de alguna exposición.

En 2014, ha contado el rector, se encargó a una empresa externa el traslado de la obra de Iriarte ya que el bastidor de la obra estaba deteriorado y era necesaria su restauración. Y en 2015, la oficina de Actividades Culturales conoció que el cuadro no estaba en el almacén de El Sario.

Gonzalo ha explicado que, “conscientes de la situación”, “lo que hacemos es buscarlas por los diferentes espacios de la Universidad, hacemos un análisis de los informes previos”. “Sobre la obra de Iriarte, hemos entrevistado a las personas que pudieron estar relacionadas en 2014 y en 2015 con la obra y hemos hecho un informe exhaustivo desde diciembre de 2013 hasta 2017”, ha expuesto.

Sin controles de seguridad

El rector ha señalado que la Universidad no es un museo ni una catedral, “no tenemos controles de seguridad, y el almacén de El Sario tiene un acceso abierto para los transportistas que vienen a las exposiciones”. Ha explicado que se han ido tomado medidas y en 2015 se instalaron jaulas en el almacén de El Sario para guardar las obras con llave, si bien se les da la llave a los transportistas. Se han mejorado, además, los procedimientos de gestión de las contrataciones y seguimiento de las actuaciones desde Actividades Culturales. Se está también en proceso de información a los autores de las obras, a quienes ha pedido disculpas.

En el turno de los grupos, el parlamentario de EH Bildu Maiorga Ramírez ha señalado que la pérdida de 12 obras es “algo triste” y “tiene que ser un objetivo recuperarlas”. “Esto no puede volver a suceder y la UPNA debería activar protocolos y diseñar herramientas para que no vuelva a suceder”, ha dicho, para añadir que “es censurable la inacción desde la UPNA”.

Desde Navarra Suma, Raquel Garbayo, que ha mostrado su “respeto a la labor del rector y de la Universidad”, ha indicado que “cuando pasaron los hechos usted no era el rector”. “Ha habido fallos y se están poniendo mecanismos para que no ocurra”, ha comentado, para esperar que la investigación y el trabajo que se está realizando “dé sus frutos”.

El socialista Carlos Mena ha señalado que las explicaciones del rector han sido detalladas y “nos tranquilizan”. “No nos parece justificable que hayan desaparecido estas obras, no es lo normal y espero que sea algo excepcional”, ha expuesto, para considerar “correcto” que se haya abierto una investigación para intentar recuperarlas. “Es obligación moral de la Universidad encontrar esas obras”, ha opinado.

La parlamentaria de Geroa Bai Ana Ansa ha indicado que “no ha habido un control correcto de la situación”. “El sótano de la UPNA es gigantesco y no es difícil despistar las obras”, ha expuesto, para señalar que “me parece importantísimo recuperar las obras”. A su juicio, “la universidad demuestra interés por el seguimiento de las obras si bien no lo ha hecho con el rigor” preciso. Ha pedido un “mayor y mejor control” del patrimonio.

Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, ha señalado que la información del rector ha sido “muy exhaustiva” y que “se han puesto a trabajar en la desaparición de las obras”. “La mayoría de las obras desaparecen en una época determinada, hablamos de una Universidad joven”, ha expuesto, para indicar que la carpeta aparecerá en “algún momento”. Sobre la obra de Iriarte, ha opinado que es “más grave”.