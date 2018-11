(AMP) El Gobierno vasco anuncia que hay inversores con interés serio por La Naval de Sestao

La consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha anunciado que existe "interés" de inversores por La Naval de Sestao (Vizcaya) "con garantías de seriedad" y que "podrían materializarse". Tapia se ha reunido este miércoles con el comité de empresa, una reunión que ha abandonado tras las acusaciones de los representantes de los trabajadores de buscar "solo el titular de que la Naval no se cierra".

Tapia ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, después de la reunión mantenida con los representantes de los trabajadores para analizar la situación de La Naval, que ha comunicado un ERE de extinción para toda la plantilla (174). Los representantes han exigido dar "un ultimátum" al armador Van Oord para que concluya su draga en el astillero, algo que ha rechazado la consejera.

La consejera ha explicado, tras dar por concluido el encuentro, que se ha "levantado" de la reunión después de que estos la hayan acusado de que solo le interesa "el titular de que la Naval no se cierra". "Eso no lo voy a tolerar", ha asegurado.

Por su parte, desde el comité, cuyo presidente, Pedro González, y secretario general, Juanjo Llordén, han comparecido tras el encuentro, han asegurado sentirse "sorprendidos y un poco disgustados" porque la consejera les da dado "con la puerta en las narices".

Según han explicado, le han trasladado unas preguntas normales y la última que le han formulado es que "parece que el Gobierno Vasco solo está buscando el titular de que no se cierre La Naval a cualquier precio". "Se ha enfadado, se ha levantado y se ha marchado", han indicado.

La consejera ha informado al comité que tanto el Ministerio de Industria como el Gobierno Vasco tienen como "objetivo número uno" conseguir que la draga de Van Oord se concluya en La Naval.

Ello, según ha indicado, "daría tiempo". "Esa no es la solución definitiva, pero facilitaría mucho los tiempos y la posibilidad de hacerlo de una forma más tranquila. En eso estamos poniendo todos nuestros esfuerzos y vamos a continuar", ha añadido.

Sobre el proceso negociador con Van Oord, ha manifestado que la situación en La Naval es "cada vez más crítica y más compleja", pero "el armador no se acaba de levantar de la mesa, eso significa, en palabras de uno de los miembros del comité, que, mientras hay vida, hay esperanza".

"Queremos agarrarnos a esa esperanza pero trabajando porque sea una realidad, haciendo propuestas y ofertas que nos permitan acercar posturas. La situación es muy compleja y es muy tensa también con el armador pero queremos llegar a una solución que nos permita tener ese tiempo para garantizar el futuro de La Naval", ha manifestado.

Tapia ha indicado que, en estos momentos, es "prioritario" dar a Van Oord el "confort suficiente" para que obtenga las garantías para poder realizar la draga en el astillero. La consejera ha reconocido que el "tiempo va corriendo" y hay un plazo limitado para negociar el ERE.

"Queremos hacerlo en ese tiempo pero sin establecer ultimátums porque creemos que no es la forma de trabajar y más, en una situación muy complicada, desde el punto de vista de los trabajadores, pero también desde la negociación del propio contrato. Tenemos que ser conscientes de que la situación es extremadamente difícil pero no imposible y a ese no imposible nos queremos agarrar", ha manifestado.

Tapia ha señalado, por otra parte, que es necesario encontrar un inversor privado que "permita dar continuidad" al astillero y al que podrían "acompañar si así lo estiman oportuno". "Pero es imprescindible que exista un inversor privado, si no, es imposible que podamos ayudar y colaborar", ha dicho.

INVERSORES CON INTERÉS

En este sentido, ha adelantado que, en este momento, "hay interés" por parte de inversores "con unas garantías de seriedad y de funcionamiento a futuro", lo que les "permite decir que ese interés podría materializarse".

"Pero, a día de hoy, todavía es muy temprano, aún lo están analizando y se está trabajando desde la administración concursal con la dirección del propio astillero. Interés hay, interés positivo, no únicamente de acercarse para ver lo que hay y marcharse, sino que puede haber un interés de continuidad. Pero, siendo eso importante, lo crucial es despejar el tema del contrato de la draga", ha insistido.

Por otra parte, ha señalado que están ultimando el informe que se les había solicitado sobre las actuaciones que puede desarrollar una administración pública sin que sean consideradas ayuda de Estado. Tapia ha indicado que la próxima semana presentarán el informe en el consejo de Gobierno y se enviará al Parlamento y al comité.

Tapia ha adelantado algunas de las "líneas maestras" del informe al comité y queda "absolutamente claro" que, ni siquiera en la fase de liquidación de una empresa, una administración pública no puede hacerse con el 100% de las acciones de una compañía y, como máximo, podría llegar hasta el 50%, "nunca en mayoría", ha reiterado.

Por ello, ha incidido en que es necesario "un inversor privado, unos inversores privados serios", que tengan "un objetivo de mantener la actividad industrial en el astillero, actividad y empleo". "Sin esos inversores privados, la administración pública no puede hacer nada".

Tapia ha señalado que la situación es "complicada" y ha recordado, además, que hoy es el último día en el que el salario a los trabajadores está "asegurado" y se pasa a negociar el ERE de extinción, una situación que "provoca mucha tensión".

Ante la petición del comité de que se constituya una mesa tripartita con su presencia y la de los Gobiernos vasco y central, ha asegurado que la "prioridad" de ambos ejecutivos es asegurar la construcción de la draga en Sestao. "Les hemos dicho que no tenemos problema en constituir esa mesa pero una vez que hayamos conseguido finalizar esa negociación con Van Oord, en este momento tampoco tiene mucho sentido esa mesa si no hemos conseguido aclarar la situación definitiva", ha asegurado.

TEMOR DEL COMITÉ

Por su parte, los representantes del comité han mostrado su temor a que Van Oord el día 14 "se lleva la draga a Santander, diga adiós y no vuelva". Tras recordar que el administrador ya les ha trasladado que, a partir del 1 de noviembre, ya "no hay dinero la caja", han asegurado que "no hay tiempo".

Por ello, el secretario del comité, Juanjo Llordén, se ha mostrado partidario de darle "un ultimátum" a Van Oord. "O hace la draga o no la hace y, si no lo hace, el camino es la liquidación pura y dura del astillero", ha agregado.

Tras señalar que las negociación son "a cara de perro" con el armador, ha manifestado que, aunque les insisten en que las conversaciones con Van Oord son claves, a su juicio, "las importantes" son con el Gobierno vasco y central.

Llordén ha afirmado que la única solución que ven es que el Gobierno central compre el astillero y están intentando demostrar que la adquisición de una empresa en fase de liquidación es "legal" y, para ello, están consultando con catedráticos en derecho concursal y abogados.

"Yo es la tercera vez que le hago la pregunta al Gobierno central. Si nosotros demostramos que se puede comprar un astillero en fase de liquidación con las mismas condiciones que otros, ¿se compromete a comprarlo?", ha añadido.

Llordén ha recordado que el astillero ha sido "casi 100 años público" y el 88% de su plantilla, si se cierra, "pertenece a lo público". "Sería más conveniente que el Gobierno venga aquí, que no 150 familias vayan al exilio de Ferrol o Cádiz. Que no nos traten por tontos, que no nos digan, no se puede; que, por lo menos, nos digan no quiero", ha añadido. No obstante, ha adelantado que están "en fase buena de poder demostrar que se puede comprar un astillero en liquidación".