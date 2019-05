"Soy la alcaldesa de Barakaldo, pero algunos me siguen juzgando por la forma en la que visto"

Tras las elecciones municipales del 26 de mayo, Amaia del Campo (Barakaldo, 1966) repite como alcaldesa de Barakaldo. Barakaldo es la cuarta ciudad de Euskadi, un feudo tradicional del PSE-EE, al igual que el conjunto de la Margen Izquierda. No obstante, el PNV ha logrado teñir de verde prácticamente todos los municipios que la componen, exceptuando a Portugalete, donde los socialistas han vuelto a lograr la victoria. Del Campo, además, es la primera mujer alcaldesa de la historia de esta localidad vizcaína y, en los últimos 40 años, ninguna mujer ha sido lehendakari, ni diputada general de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, ni alcaldesa de Vitoria, Bilbao y San Sebastián.

Ha consolidado la victoria del PNV al ganar tres concejales después de que en 2015 tan solo le separaban poco más de 50 votos del PSE. ¿Qué piensa?

Primero, agradezco el apoyo que han demostrado los vecinos y vecinas. Ha sido un trabajo intenso durante cuatro años y, además, un cumplimiento de los compromisos que asumimos la legislatura pasada. Ese ha sido el detonante para revalidar esa confianza de nuestros vecinos y vecinas.

Barakaldo es la cuarta ciudad de Euskadi y de esas cuatro la única regida por una mujer. ¿Qué opina al respecto?

Me da pena que todavía haya tan pocas mujeres en puestos de responsabilidad, ojalá que eso cambie dentro de poco, pero es verdad que todavía por desgracia sigue siendo noticia. Una asume esa situación con una especial responsabilidad. Primero, porque soy la primera mujer alcaldesa de la historia de Barakaldo y, segundo, porque soy la alcaldesa de la cuarta ciudad de Euskadi. Es verdad que las mujeres todavía, por desgracia, seguimos sufriendo discriminaciones. Por ejemplo, que se me juzgue por la forma en que visto, algo que a un hombre no le pasaría jamás. De alguna manera una siente la responsabilidad de demostrar que las mujeres podemos estar en cualquier puesto de responsabilidad y además que no se nos tiene que juzgar de manera diferente para ello. Ojalá sepa estar a la altura de eso.

Aún así desde 1979 ninguna mujer ha sido lehendakari, ni diputada general de Álava, Bizkaia o Gipuzkoa, ni alcaldesa de ninguna de las tres capitales. ¿Existe un techo de cristal en Euskadi?

Yo creo que no. De hecho, pertenezco a un partido en el que, por ejemplo, la presidenta ejecutiva de Bizkaia es una mujer, y ,además, una mujer con la que yo creo que es facilísimo trabajar. Es un buen ejemplo. Nuestra candidata a representarnos en Europa también es una mujer. Cada vez hay más mujeres en puestos visibles de la política, pero en política pasa un poco como en la empresa privada. Todavía hay muchas reuniones a las que acudo y soy la única mujer. Para mí desde luego es un honor que en mi equipo haya muchas mujeres, que en este Ayuntamiento tengamos una jefa de Recursos Humanos, una directora de Inguralde, una directora del Teatro Barakaldo.... A mí eso me parece un orgullo, que haya mujeres en puestos de responsabilidad dentro de la administración de Barakaldo. Ese es el camino por el que tenemos que seguir.

En estos cuatro años ha reducido la deuda al nivel más bajo de los últimos 20 años, ha creado proyectos que han mejorado la accesibilidad, etc...Pero, ¿cuál cree que ha sido la propuesta o gestión que le ha llevado a ser reelegida como alcaldesa?

El día a día. El trabajo diario y la forma en la que hemos trabajado. Nuestro compromiso era poner en marcha una manera diferente de gestionar el Ayuntamiento. Un trabajo que se basa en la escucha activa y en la rendición de cuentas y eso lo hemos aplicado durante estos cuatro años. Así vamos a seguir trabajando. Se trata de estar en la calle y escuchar a nuestros vecinos y vecinas, saber de verdad lo que les importa y trabajar para desarrollarlo centrándose en las personas, en los barrios. Los vecinos y vecinas han valorado la cercanía, la escucha, el trabajo, el compromiso y una gestión rigurosa del dinero público.

¿Qué le queda por hacer? ¿Cuáles son los proyectos que visualiza de cara a los próximos cuatro años?

Muchos. Nosotros nos volvemos a presentar con un programa electoral que, como en la ocasión anterior, ha sido hecho por los propios vecinos y vecinas. Durante más de un año hemos recogido sus aportaciones en cada uno de los barrios y colectivos de Barakaldo. Más de 800 propuestas que luego hemos trabajado formando este nuevo proyecto de futuro para Barakaldo. Es un proyecto ilusionante, concreto y es un compromiso que hemos adquirido. Desde el lunes a primera hora de la mañana estamos trabajando para poderlo cumplir.

¿Qué autocrítica realiza con respecto a la pasada legislatura?

Yo lo he dicho públicamente. Soy consciente de que hemos cometido muchos errores y pido disculpas por ellos. Es verdad que hemos aprendido mucho, de los errores se aprende, hay que ser humilde, reconocerlo y seguir trabajando para mejorar el día a día. Errores de gestión que una va aprendiendo, errores de cómo organizar el Ayuntamiento..... Cuando uno intenta cambiar la forma de trabajar de un Ayuntamiento que lleva una inercia de 30 años no es fácil. Máxime cuando llegas con una forma diferente de entender la política municipal. Las administraciones a veces giran muy despacio hacia los cambios y también hay que hacerlo con cuidado. A mí me hubiese gustado hacer las cosas de manera mucho más rápida de lo que han ocurrido, que los cambios fueran más inmediatos. Es verdad que entre los procedimientos administrativos, la inercia de 30 años y la situación económica que nos hemos encontrado hemos tardado en hacer proyectos . Y nos ha costado muchísimo esfuerzo sacarlos adelante. Con la experiencia se aprende a hacerlo de otra manera.

Prácticamente en toda la Margen Izquierda -menos en Portugalete- que ha sido siempre un feudo socialista, ha imperado el PNV. ¿Cómo explica ese cambio en la ciudadanía?

Yo creo que es el modelo de gestión, el modelo PNV, que es lo que la ciudadanía está avalando. Nosotros somos un partido serio, un partido comprometido y un partido que deja muy claro cuáles son sus reglas de juego. Creo que eso es lo que la ciudadanía demanda. Ese modelo de gestión, basado en la escucha, en el trabajo, en el compromiso, en el esfuerzo, en la seriedad y en la honestidad, permite que se nos reconozca como Partido Nacionalista Vasco. Creo que esa es la razón.