Aznar: "El acuerdo entre el Gobierno y el PNV es el comienzo del fin de la caja única de la Seguridad Social"

"La descentralización en sí misma no es más que un proceso más de desarticulación del Estado. Este acuerdo al que han llegado este Gobierno y el PNV es el comienzo del fin de la caja única de la Seguridad Social y por lo tanto es el comienzo del fin de un instrumento de solidaridad entre españoles". Son las palabras que el expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha pronunciado para mostrar su disconformidad con el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social a Euskadi durante la conferencia en Bilbao titulada 'El fortalecimiento de España en el País Vasco'.

Aznar ha recordado cómo en su primera conversación en 1996 con el entonces presidente del PNV, Xabier Arzalluz, sabía qué cuestiones "no se iban a poner sobre la mesa" y la primera de ellas, según ha sentenciado, "fue la caja única de la Seguridad Social". Según el expresidente, "hay cosas que no se pueden hacer. Y esta que se ha hecho hoy no se puede hacer".

En una sala del Hotel Domine de la ciudad vizcaína cerca de 80 personas han presenciado la conferencia, organizada por la asociación Esteban Garibay. El expresidente ha entrado en la sala rodeado de aplausos y ha lanzado un discurso en el que ha hecho un especial hincapié a la trayectoria del PP en Euskadi, sobre todo en los tiempos de ETA. En las primeras filas le esperaban la secretaria general, Amaya Fernández; los presidentes en Bizkaia y Álava, Raquel González e Iñaki Oyarzábal; y la única diputada de los populares vascos en el Congreso, Bea Fanjul.

"Los que aquí hacían política mientras ETA mataba, justificando que ETA matase y hoy continúan haciendo la misma política justificando que ETA haya existido y haya matado. El fortalecimiento de España en el País Vasco no puede hacerse como si esa página de la historia no hubiese existido", ha recalcado Aznar, tras hablar de los asesinatos de Gregorio Ordonez y del homenajeado en Vitoria, Fernando Buesa.

El PSE, "la escolta del PNV"

En cuanto al PSE, Aznar lo ha acusado de dejar de ser "constitucionalista" para convertirse en "el escolta del PNV". Pero las críticas no han cesado ahí, ya que, el expresidente ha asumido que la situación de la centroderecha en Euskadi es "delicada" y "no atraviesa su mejor momento". En su opinión, es "un pacto comunista" el que se está encargando de expulsar la centroderecha de la política en España, que está en riesgo de sufrir un "cambio de régimen constitucional". "Tenemos que actuar en consecuencia. Si no lo hacemos España vivirá horas oscuras", ha reiterado Aznar, quien, a pesar de la situación, ha confesado "tener esperanza".

Aznar se siente representado por el PP de Pablo Casado. Así lo ha indicado al ser preguntado por las palabras de Felipe González cuestionando su identificación con el actual PSOE de Pedro Sánchez. "Me siento representado con el PP en el Congreso, con el que me identifico. No creo en la política entendida como un ejercicio de división sino como integración, como suma, que es lo que te lleva a las mayorías", ha señalado.

"El peligro de los nacionalismos"

El expresidente ha querido alertar del peligro de "los nacionalismos" que "defienden la existencia de vascos de primera y vascos de segunda" y del hecho de que cuenten con el apoyo de partidos como el PSOE. "Los nacionalismos han hecho su trabajo" y ha lanzado una pregunta al público: ¿Qué hemos hecho los demás?"

Por último, Aznar también ha querido hacer referencia a la situación en Cataluña, a menos de una semana de que se constituya oficialmente la mesa de diálogo entre los gobiernos central y autonómico. "Ningún diálogo puede ser alternativa al cumplimiento de la ley", ha dicho, tajante, antes de advertir de "lo inservible" de propuestas como reformas constitucionales o estatutarias para solucionar este tipo de conflictos. "Las concesiones al diálogo no son sino victorias de los movimientos independentistas [...] No sería ir hacia un nuevo modelo de Estado. No habría modelo alguno porque el Estado habría quedado destruido", ha concluido.