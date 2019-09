EH Bildu pide a Urkullu que decida entre gestionar "los restos" que deje el Estado o "liderar el pueblo vasco"

"Si hay voluntad, estamos dispuestas a comprometernos con la gobernabilidad, y eso incluye los presupuestos. Hagámoslo posible aquí, sin esperar a lo que pasa en Madrid", ha asegurado.

En el debate sobre política general celebrado este viernes en el Parlamento Vasco, Iriarte ha criticado que, en lugar de "propuestas audaces", el Gobierno Vasco "continúa hablando de un tren y unas pocas transferencias".

Asimismo, ha alertado de la llegada de una nueva recesión y ha recordado que "España está sumida en una crisis política a la que es incapaz de dar solución", en referencia a la repetición de las elecciones generales.

"Su Gobierno y usted mismo, lehendakari, se muestran muy preocupados por la situación española. Preocupados por España, reconociendo que tienen las manos atadas y proponiendo como solución a los problemas de este país que haya un Gobierno estable en España", ha criticado.

Para EH Bildu, "el Estado español está sumido en una grave involución" y el Gobierno Vasco "no está preparado para hacerle frente a la crisis que nos viene encima". "Tenemos las manos atadas porque no tenemos soberanía", ha destacado.

En este sentido, ha advertido al lehendakari que todos los retos y políticas que ha planteado en su discurso de esta mañana, "o necesitan el permiso previo de España o, si en alguna cuestión menor no la necesitan, se encuentran permanentemente amenazadas por el afán centralizador del Gobierno español, sea el que sea".

Iriarte ha recordado el acuerdo sobre las bases para el nuevo estatus alcanzado entre PNV y EH Bildu y el apoyo parcial de Elkarrekin Podemos, para defender que este "traería una bilateralidad real garantizada y abriría la vía para conseguir el derecho a decidir".

Asimismo, respecto a la propuesta del lehendakari de lograr un acuerdo "más amplio" que reuniera a todas las fuerzas políticas, EH Bildu cree que es "imposible de conseguir" y, por ello, ha preguntado a Urkullu "qué parte de este acuerdo está dispuesto a dejar fuera para ampliarlo".

"En cualquier negociación hay que ceder y EH Bildu lo ha hecho para conseguir el acuerdo, pero para ampliarlo no sirve desnaturalizar o quitar valor al acuerdo o dar derecho a veto a los grupos unionistas", ha advertido.

Al respecto, ha acusado a Urkullu de "no defender, ni con ardor ni sin él, el amplio acuerdo alcanzado" sobre las bases del nuevo estatus. No obstante, ha invitado al lehendakari a "hacer el camino hacia el acuerdo, pero de forma conjunta, para que el día que Madrid diga que no -porque ante cualquier cosa dirá que no- acordar qué camino adoptaremos, cuál será al día siguiente". "Nosotros al día siguiente seguiremos trabajando para que esto sea posible", ha asegurado.

Por ello, cree que Urkullu "debe decidir" entre ser presidente de una comunidad autónoma de España, siendo el delegado "con los restos que le deje" el Gobierno español o "adoptar el liderazgo", y le ha invitado a liderar, porque "tendrá a EH Bildu a su lado".

"Necesitamos otra relación y usted sabe que para hacer frente a las necesidades de la ciudadanía, necesitamos otro tipo de relación; podemos hacerlo de otra manera", ha insistido, antes de reiterar que "el único compañero de viaje para poder andar ese camino es EH Bildu".

También ha criticado que Urkullu decidiera pactar hace tres años con el PSE "sabiendo que impediría ese camino". "Usted hizo un acuerdo en minoría con el PSE porque así lo decidió tras haberles acusado desde la oposición de llevar al país al borde de la quiebra, supongo que se acordará", ha indicado.

Además, ha señalado que no cree que el PSE sea "la muleta" del PNV" sino que "es al revés", y es el PNV "la muleta del PSOE". "Un socio aparentemente cómodo aquí para tenerlos a ustedes bien amarrados. Y todo esto sin olvidar jamás al PP", ha destacado.

Iriarte ha afirmado que nos encontramos ante "una situación de excepcionalidad" y por ello cree que es necesario "buscar respuestas excepcionales". "Y yo le reto a que lo hagan sin esperar a Madrid. ¿Cómo respondemos como país? Si hay voluntad, estamos dispuestas a comprometernos con la gobernabilidad, y eso incluye los presupuestos. Hagámoslo posible aquí, sin esperar a lo que pasa en Madrid", ha asegurado.

Tras señalar que el PNV pide "pactos de Estado para construir un tren", le ha invitado a "hacer pactos de Estado para cuidar a la gente". "EH Bildu le hace una propuesta: tomémonos un instante para hacer un diagnóstico con agentes sociales, sindicatos y con la universidad ante lo que nos viene. Tenemos que hacer política de Estado. Necesitamos un pacto entre nosotros, un acuerdo de país para proteger a la gente", ha defendido.

Por otro lado, ha criticado a Urkullu por "dejar incertidumbres" cuando "la gente necesita certidumbres" y ha afirmado que con el actual Ejecutivo vasco "se ha incrementado la desigualdad". "Señor Urkullu, sus políticas de cohesión social hacen aguas", ha insistido.

Asimismo, cree que el Gobierno Vasco "está con los deberes sin hacer" ante el "empeoramiento muy preocupante" de la situación económica y ha reclamado la necesidad de impulsar una "acción proactiva" desde el gobierno que incluya un cambio en la política fiscal actual que "gracias al pacto PNV-PSE-PP, es regresiva, además de injusta, y se ha mostrado ineficaz, un fracaso para tiempos de crisis".

Respecto a la Paz y Convivencia, ha recordado que EH Bildu quiere una "solución integral" en la que "se respeten los derechos de todas las víctimas y de todos los presos y presas" y que no se utilice el relato en la "contienda política". "Queremos que pasen cosas razonables que beneficien a todas con la convivencia como objetivo", ha explicado antes de pedir que el proceso "no vaya en contra de nadie".

También ha criticado que no se haya dado una "respuesta positiva" desde Instituciones Penitenciarias ante la petición de acabar con la dispersión de los presos de ETA, y se ha mostrado convencida de que le "compete" al lehendakari hacer que se cumplan los beneficios y derechos que acarrea el cumplimiento de la legislación penitenciaria.