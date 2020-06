Los recortes de la pandemia se llevan por delante las ayudas a proyectos de voluntariado ambiental en Euskadi

Tres días después de que el consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola, anunciara ayudas por un importe de dos millones de euros para empresas que realicen inversiones destinadas a la protección del medio ambiente, el Gobierno vasco ha informado de que ha rechazado la autorización del gasto de las subvenciones para proyectos de voluntariado ambiental realizadas por entidades privadas sin ánimo de lucro para 2020 en Euskadi. Una decisión, tomada el pasado 21 de mayo, pero notificada este jueves 4 de junio, un día antes del Día Mundial del Medio Ambiente. Las razones que argumentan son "la necesidad de ajustar el presupuesto del Departamento, en función de la situación actual".

En un comunicado enviado por correo electrónico a las diferentes asociaciones y organizaciones afectadas, el Gobierno de Urkullu asegura que tiene "la intención de retomar esta convocatoria de ayudas tan pronto como las circunstancias lo permitan" y recalca que este tipo de proyectos de voluntariado son "importantes para que el compromiso medioambiental arraigue sólidamente en las personas". Desde el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco han señalado a este periódico que "este año no se convocan dichas ayudas debido a que esa partida forma parte de la reestructuración presupuestaria por la Covid-19". Aún así, han asegurado que "la intención es recuperar la convocatoria el próximo año si es posible".

El candidato a lehendakari de Equo Berdeak, José Ramón Becerra, ha denunciado a través de sus redes sociales que esta decisión se tome en la semana del Medio Ambiente y después de que el martes pasado, el lehendakari Iñigo Urkullu hubiera presidido el Consejo de Gobierno y celebrado su habitual reunión semanal en la Ekoetxea Meatzaldea, en Abanto-Zierbena con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente.

El pasado martes el Gobierno Vasco celebró el #DiaMundialDelMedioAmbiente con una reunión "especial" en la Ekoetxea de Meatzaldea.



Fotos espectaculares, greenwashing de manual... ¿sabéis lo que se decidió en esa reunión? Abro hilo 👇 pic.twitter.com/mHgiLImOym — Jose Ramón Becerra (@JoseRa_Becerra) June 5, 2020

"Esto es algo que ya hicieron en la anterior crisis. Cuando se empiezan a hacer los recortes presupuestarios para ajustar, normalmente las inversiones en temas de medioambiente son las primeras que caen. Aquí se dan dos circunstancias especiales. La primera que hayan hecho esto justo en la semana del Medio Ambiente y justo el martes pasado hacer un paripé en la Ekoetxea de Abanto- Zierbena diciendo todo lo que respeta el Gobierno vasco el medioambiente. La segunda cuestión es que justo la partida que se ha visto más afectada es la de la gente que de forma voluntaria se dedica a limpiar nuestro medioambiente. Que es una partida que normalmente suele ser de unas cantidades ridículas. Si anunciaron ese mismo martes una partida de 2 millones de euros para las empresas, esta suele ser mucho más inferior normalmente", ha señalado Becerra a eldiario.es.

Según el candidato de Equo Berdeak, los recortes presupuestarios deberían realizarse "en las grandes infraestructuras que ahora mismo no nos van a dar servicio de hoy para mañana, como la Y vasca y no hacer recortes a corto plazo", puesto que "hay gente que también está viviendo y tiene empleos ligados con la conservación del medioambiente y que con estas pequeñas cantidades sobreviven".

"No sé a cuántas asociaciones se le están dando estas subvenciones. Lo que sí que puedo asegurar es que se cargan la partida presupuestaria, es decir, que todas ellas se quedan sin ayudas. No es un recorte en el que antes daban 1 millón y ahora dan 500 mil. No, directamente la partida desaparece. Ya lo hicieron hace años, pero esta vez ha sido sin esperar. Yo creo que por el día que es hoy y por el paripé del martes pasado a mí me parece doblemente denunciable", ha lamentado.

Becerra, además, ha criticado que el lehendakari "ya está empezando a hablar de que los funcionarios están ganando mucho", lo que, según este candidato significa que "volvemos a la misma senda de los recortes y a los mismos que se beneficiaron en la crisis del 2008". "Si algo nos ha demostrado el coronavirus es que tenemos que salir sin recortar el empleo público y protegiendo al medioambiente, pero están demostrando que no han entendido nada de lo que ha pasado", ha concluido.