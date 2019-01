El comité de La Naval ratifica ante Inspección de Trabajo su 'no' a firmar con acuerdo el ERE de extinción

Los sindicatos de La Naval han vuelto a ratificar este martes ante la Autoridad Laboral su negativa a suscribir con acuerdo el ERE de extinción planteado por la empresa tras la finalización del preceptivo periodo de consultas, que también concluyó a su vez sin acuerdo alguno entre empresa y trabajadores en torno a las condiciones en que se llevará a cabo el despido de la plantilla.

Este martes tanto los sindicatos, como el administrador concursal y la parte empresarial habían sido convocados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a una reunión en Bilbao para tratar de lograr algún tipo de acuerdo de última hora en torno a las condiciones o, en su caso, como ha ocurrido, para que la Autoridad Laboral recibiera toda la documentación del proceso de manos del administrador concursal que ha llevado el ERE.

Tras recibir ese expediente, que incluye las actas de todas las reuniones mantenidas, la Autoridad Laboral elevará un informe a la jueza que lleva el caso para que sea ella quien decida si autoriza la aplicación del ERE de extinción en los términos legales contemplados cuando no se alcanza ningún tipo de acuerdo, en este caso, serían 20 días por año trabajado hasta 12 mensualidades.

Según ha trasladado el secretario del comité al término de la reunión con la Inspección de Trabajo, tras la resolución que haga pública la jueza, hay cinco días de plazo para recurrir su dictamen y luego otros 10 más para presentar una impugnación ante el Tribunal Superior de Justicia.

"Una vez que la jueza decida tras recibir el informe de la Autoridad Laboral, si no se recurre su dictamen, la plantilla de La Naval estará despedida en 15 días", ha indicado LLordén.

El portavoz del comité ha mostrado su sorpresa por la actitud mantenida por el administrador concursal durante la reunión ya que al final del encuentro ha pedido "volver a negociar la firma del ERE con acuerdo de la parte sindical, cuando en el primer turno de preguntas de la Inspección Laboral había dicho que no tenía nada que plantear".

FIN DEL TRÁMITE

Los sindicatos han ratificado su negativa a firmar el ERE en los términos planteados porque así lo decidió en asamblea la plantilla, con lo que todos los sindicatos han mostrado su negativa a buscar ningún tipo de acuerdo tal y como proponía intentar el administrador en última instancia.

"Aquí se acaba este trámite, ahora la Autoridad Laboral pasará su informe a la jueza y en unos días emitirá su veredicto y si el despido es procedente o no, con lo que, en unos días, todos despedidos" ha reiterado Llordén.

El representante del sindicato CAT ha vuelto a criticar la postura adoptada por el administrador durante todo el proceso porque "lo único que se ha pretendido es echar a la plantilla cuanto antes, cuando nosotros lo que hemos defendido es el mantenimiento de todos los empleos porque hay una draga en el astillero que puede dar mil empleos y lo que se está haciendo es desperdiciar y echar a perder todos esos empleos".

Respecto a la posibilidad de recurrir la decisión judicial final, los sindicatos presentes en el comité mantienen posturas distintas. Mientras UGT, sindicato mayoritario, ha adelantado que no va a recurrir dicho fallo, Llordén, del CAT, durante su intervención al final de la reunión ha indicado que adoptará su decisión cuando estudie la documentación correspondiente aunque "si hay argumentos para judicializarlo, se va a hacer".

En ese sentido ha trasladado que desde su punto de vista, se está queriendo dar la impresión de que "si se judicializa el ERE, la cosa se va a poner muy mal para que entre un inversor, pero aquí, de momento, los trabajadores no hemos conocido a ningún inversor en todo este tiempo, así que no sabemos si lo habrá o no".

Por otro lado, mientras la reunión se llevaba a cabo en la delegación de la Inspección de Trabajo de Bilbao, los trabajadores del astillero se han manifestado en el tramo de la Gran Vía bilbaína que une la plaza Moyúa y el Sagrado Corazón coreando los lemas habituales en contra de la dirección de la empresa y responsables políticos como Andoni Ortuzar, Arantxa Tapia o Idoia Mendia y del traslado de los trabajadores fuera de Euskadi a los astilleros de Ferrol, Cádiz o Cartagena.