Ocho días y múltiples críticas después, el PP de Bilbao ya no brinda con EH Bildu por Navidad

Han tenido que pasar ocho días y cientos de posiciones a favor y en contra -hasta dentro del propio partido- para que la presidenta del PP en Bizkaia y portavoz en el Ayuntamiento de Bilbao haya cambiado la sonrisa que compartía con sus compañeros - entre ellos la portavoz de EH Bildu Jone Goirizelaia- durante el brindis por los bilbaínos que tuvo lugar la semana pasada pasada, por una cara seria, presente en el evento pero distante del resto y, esta vez, sin brindis alguno.

En un primer momento, Raquel González no era consciente de que aquel brindis iba a abrir heridas hasta dentro de su propio partido, con duras críticas por parte de la única diputada popular en el Congreso por el País Vasco, Beatriz, Fanjul, quien aseguró que "ella no habría salido en la foto". En conversaciones con este periódico, fuentes del PP de Bilbao aseguraron que "no se trató de un brindis hecho de manera privada", entre la portavoz del PP y la de EH Bildu sino de un acto por los bilbaínos en el que "Raquel tenía que estar". Pero la polémica surgió porque hace solamente un año, el PP vasco atacaba con dureza a los socialistas por una fotografía navideña de la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, con Arnaldo Otegi y otros líderes políticos.

"Por la democracia"

Raquel González seria y sin copa durante el brindis de Navidad en el Ayuntamiento de Bilbao EFE

Ocho días después, a sabiendas de que la polémica foto podría repetirse, ya que este viernes ha tenido lugar el brindis de Navidad del Alcalde Juan Mari Aburto con los portavoces en el Ayuntamiento de Bilbao, González ha optado por estar presente, pero sin brindar con ninguno de los portavoces, puesto que, como ha señalado después "las reglas de la democracia nos obligan a compartir los espacios públicos con otros partidos, nos gusten o no. Como portavoz del PP de Bilbao, no dejaré de estar en ningún sitio por incómodo que sea, no dejaré de defender nuestro ideario ni dejaré de alzar la voz por todos los bilbaínos".