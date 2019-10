Más País descarta para Bizkaia al hermano de Errejón y a los disidentes del PSE-EE

El nuevo partido de Íñigo Errejón, Más País, concurrirá finalmente por Bizkaia a las próximas elecciones generales del 10 de noviembre. Es la única de las tres provincias vascas en las que lo hará. La coalición con la que concurrirá fue registrada en la Junta Electoral el pasado 30 de septiembre bajo la denominación de 'Más País-Candidatura Ecologista'. Errejón tiene hasta el lunes de plazo para cerrar la lista de componentes de su candidatura y presentarla en la Junta Electoral Provincial. De momento, según lo adelantado por Europa Press, se sabe que la lista no estará encabezada por Guillermo Errejón, hermano del líder de la formación, una posibilidad con la que se había especulado.

Hay que recordar que Más País no concurrirá a las elecciones en coalición con Equo Berdeak después de que acordasen "seguir trabajando en el espacio vasco de Elkarrekin Podemos" -la coalición de Podemos e IU-. En Bizkaia, además, Equo ha pedido a sus órganos federales que el logo no aparezca en la candidatura que presentará Errejón y "no presentar personas candidatas" en esa lista.

Por otra parte, queda ya confirmado que Más País no concurrirá con 'Solidaria', formación creada por algunos disidentes del PSE-EE, con la que no habrían mantenido "ninguna negociación", a pesar de que el presidente de ese partido, el exsocialista Unai Ortuzar, aseguraba este viernes que había mantenido conversaciones con Guillermo Errejón y que todavía no había nada cerrado.