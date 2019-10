El exdirector de Víctimas del Gobierno vasco y asesor con Carmena Txema Urkijo será el número uno de Más País por Bizkaia

Se despeja la incógnita en Bizkaia: el exdirector de la Oficina de Víctimas del Gobierno vasco Txema Urkijo será el número uno de Más País, el partido que lidera Íñigo Errejón, por la provincia. Urkijo fue director de Víctimas con Juan José Ibarretxe Markuartu (PNV). Sus últimos años estuvo en el Gobierno de Manuela Carmena como asesor en el comisionado de Memoria Histórica, área bajo la supervisión el concejal de Ahora Madrid Mauricio Valiente (IU).

Urkijo, como otros muchos con ese apellido, nació en la localidad alavesa de Llodio en 1961. Es abogado de formación y colaboró con los objetores al servicio militar. Su trayectoria ha estado muy pegada a los derechos humanos y singularmente a las víctimas de ETA. Fue uno de los miembros de Gesto por la Paz, de las primeras organizaciones que dieron el paso de denunciar socialmente la violencia en las calles vascas.

En 2002 se convirtió en Director de Derechos Humanos con el Gobierno tripartito de Juan José Ibarretxe (PNV, EA e IU). Ocupó ese cargo hasta 2005, pero luego se mantuvo casi una década como asesor en la materia y con un papel muy destacado en medidas como la ley de víctimas, la ‘vía Nanclares’ o el primer decreto, ya en la etapa de Patxi López, para reconocer y reparar a las víctimas de violencia policial.

En aquellos trabajos participaron Manuela Carmena, como asesora externa, y Marta Higueras, directora de Justicia de aquel gabinete. Higueras mano derecha de la exalcaldesa en el Consistorio de Madrid será la número dos de Errejón por Madrid en la lista al Congreso de los Diputados.

En 2014, ya con un tercer lehendakari, Iñigo Urkullu, Urkijo decidió dar un paso al lado y abandonar la oficina de Víctimas. Se alegó en aquel momento diferencias de criterio y de forma de trabajar con el nuevo equipo dirigido por Jonan Fernández, todavía hoy en el cargo. “Somos incompatibles”, manifestó. Tras un tiempo en barbecho –aunque sin apartarse del activismo en redes sociales-, Carmena lo repescó para el Ayuntamiento de Madrid.

El nuevo partido de Íñigo Errejón, Más País, concurrirá finalmente por Bizkaia a las próximas elecciones generales del 10 de noviembre. Es la única de las tres provincias vascas en las que lo hará. La coalición con la que concurrirá fue registrada en la Junta Electoral el pasado 30 de septiembre bajo la denominación de 'Más País-Candidatura Ecologista'. Errejón tiene hasta el lunes de plazo para cerrar la lista de componentes de su candidatura y presentarla en la Junta Electoral Provincial.

Más País no concurrirá a las elecciones en coalición con Equo Berdeak después de que acordasen "seguir trabajando en el espacio vasco de Elkarrekin Podemos" -la coalición de Podemos e IU-. En Bizkaia, además, Equo ha pedido a sus órganos federales que el logo no aparezca en la candidatura que presentará Errejón y "no presentar personas candidatas" en esa lista.