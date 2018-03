Mindfulness en las empresas o el embudo para seguir tragando

Dice un colega que lo mejor en la vida es escuchar música y lo segundo mejor, hablar sobre música. Le pasa algo parecido a la izquierda en España: lo más molón es ser de izquierdas -especialmente en Twitter haciendo de apóstoles de la virtud- seguido muy de cerca por el placer culpable de hablar sobre la izquierda y, en concreto, sobre lo mal que le va a la izquierda. Es la moda de los últimos meses: escribir y escribir sobre el depauperado estado de la izquierda. Escribir artículos, análisis, hilos, comentarios, entrevistas, conferencias, libros… Escribir lo que haga falta hasta encontrar la poción mágica de Astérix que mande a Rajoy a casa. Escribirlo todo. Todo menos pintadas.

La esclerosis de la izquierda, por supuesto, es un debate grave y y crucial, pero cuando escuchas a alguien de izquierdas intentar desentrañar las razones de su desorientado paso etílico, suena de fondo un gemido suave de gustirrinín. Es como los enfermos, que solo quieren hablar de sus enfermedades y disfrutan dando la brasa casi tanto como padecen sus males (no me pregunten por mis afecciones de salud, podría estar disertando horas como Fidel en la Plaza de Revolución y lo haría entusiasmado).

En el fútbol todo el mundo puede hacer de entrenador. Es una de las cosas más divertidas del fútbol. En el debate de la izquierda no es tan fácil. Digamos que hay un cuerpo de elegidos -intelectuales, columnistas, politólogos, croqueteros de los medios, aspirantes a tertulianos de tele, uno que pasaba por ahí, etc- y un requisito por encima de todos: si no has leído el Manifiesto Redneck de Jim Goad, mejor no opines. Tengo un amigo que me lo recomendó antes de que el libro de marras se convirtiera en canon y todavía no lo he leído y, la verdad, a estas alturas del tostón no me veo con demasiadas fuerzas para optar a los galones de opinador sobre la izquierda. Ahora mismo estoy absorto en estudiar la batalla de Stalingrado y en seguir el culebrón de Gustavo, María Lapiedra y Mark Hamilton (muy fuerte, Jorge Javier).