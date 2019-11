La nueva asignatura sobre ETA: más testimonios para recordar que "nada justifica el asesinato"

"Ninguna convicción está por encima del valor de la persona y su dignidad humana. Los derechos humanos son inviolables. Después de décadas de terrorismo y violencia, el final de ETA abre el tiempo de convivencia. Este documental trata de recordar críticamente lo ocurrido y entender qué lo hizo posible. Nada justifica la violación de los derechos humanos. Nada legitima el recurso al asesinato". Así comienza el nuevo documental que compone Herenegun!, el material didáctico creado por el Gobierno vasco que lleva la historia de ETA a las aulas.

El nuevo programa, que ha tenido que modificarse tras la retirada del anterior por las críticas que recibió, cuenta con una treintena de modificaciones que se han ido sumando a los documentales que se expondrán en las clases de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato de los institutos vascos. Las novedades incluyen nueve testimonios de víctimas de ETA, uno de una víctima del GAL y otro de una víctima de "violencia policial ilícita", con lo que el conjunto de los cinco documentales recoge, en total, 25 voces de víctimas, 16 de ellas de ETA, una de la "violencia de persecución", dos del GAL, dos de "violencia policial ilícita", otras tres de los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria y un testimonio de denuncia de malos tratos relacionado con el caso "Egunkaria", según ha informado el Gobierno vasco en una nota. Además, se han recortado y reducido las piezas en las que aparecen políticos entrevistados.

Entre las víctimas cuyos testimonios se incluyen en los vídeos, figuran la hija del miembro del PSE-EE, Isaías Carrasco, Sandra Carrasco; la hija de Fernando Buesa, Sara Buesa; la hija de Juan Carlos García Goena –asesinado por los GAL-, Maider García y los testimonios del exdirigente de la izquierda abertzale, Hasier Arraiz y el presidente del PP en Gipuzkoa, Borja Sémper.

Las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo exigieron en octubre del año pasado la retirada de la unidad didáctica 'Herenegun!' al considerar que su contenido ofrecía "una visión sesgada, carente de todo rigor, que alimenta la teoría del conflicto, en un claro intento de blanquear la actividad terrorista de ETA". Este material educativo se insertará en la asignatura de Historia de 4º ESO y 2º de Bachillerato, el periodo correspondiente a la Memoria Reciente (1960-2018).

Todos los partidos políticos -menos PNV- en contra

El programa también encontró detractores entre la mayoría de los partidos políticos. Cuando fue presentado en el Parlamento vasco, en noviembre de 2018, todos los grupos parlamentarios -excepto PNV- pidieron su retirada por diversas razones: PP y PSE-EE coincidieron en que el material no contribuía a deslegitimar a ETA, EH Bildu, que no mostraba la visión de la izquierda abertzale y Elkarrekin POdemos, que no dejaba claro que no ha habido un conflicto entre dos bandos. De esta manera, han sido eliminadas las afirmaciones más cuestionadas que “pudieran alentar el odio o la exclusión” o que se pudieran interpretar como “teorías de legitimación del terrorismo”, según ha indicado el Ejecutivo vasco.

Imágenes de varios de los vídeos que componían Herenegun!, y que han tenido que ser modificadas porque ofrecían "una visión sesgada, carente de todo rigor, que alimenta la teoría del conflicto, en un claro intento de blanquear la actividad terrorista de ETA":