Las actividades y movimientos actuales más molones de San Sebastián

Siempre me ha gustado la lírica sobre la escena teatral. Tengo el perdonable defecto de no poner ahínco en todas las aficiones que me gustan, así que la he seguido en la distancia, desde la admiración, guardando alguna que otra entrada de cuando voy al teatro, y he sentido siempre una dulce aunque acomplejada soledad, en mi devoción por el género, sobre todo en los años más jóvenes de mi vida.

Pero decidida a poner fin a esta distancia fingida, localicé el programa de ópera de los cines Trueba, donde se proyectan grandes obras. No quería esperar demasiado para la inmersión, y habiendo dejado pasar ya las dos primeras piezas del 2015, me dirigí decidida a comprar entradas para Werther (mazo) y La Bohéme (abril). Cuál fue mi sorpresa que la sesión de marzo se vendió al completo el primer día de venta de entradas, hacía casi un mes, y de la de abril quedaban 6 asientos en primera fila ¿Cómo? Pues va a ser que esto no es tan minoritario como yo pensaba. Qué curioso ¿Pero a cuántas personas en una ciudad de 185.000 habitantes les puede gustar la ópera? Pues más de las que caben en una sala de cine, está clarísimo. ¡Y se mueven de forma organizada! “Sold out”, “Entradas agotadas”. Pero no estaba dispuesta a bajarme tan pronto del burro.

Así pues, de una manera particular, la música fue la estrella que se manifestó como eje temático en esta tercera semana de marzo. Orquídea negra, rara y exótica, su caza y captura fue la aventura del Santo Grial para mí, y está claro, para muchos en la ciudad. Después de lo de la ópera, le tocaba el turno al blues. El Mojo Workin’, festival de R&B durante el fin de semana, se veía pintón y vibrante, de los que te hacen sacudir el polvo. Para cuando me quise dar cuenta, habían vendido sus cuatrocientos cincuenta abonos y todas las entradas para la sesión del sábado noche. ¿Perdona? ¿Pero a cuántos dices que les gusta el soul? Nuevamente esa horda de caníbales de do-re-mis se me había adelantado ¡Ni los vi venir! Si me quiero unir a ellos debo espabilar: montar guardia, atender horarios de ventanilla, visitar redes sociales, y cuando cuadren cartera y calendario ¡atacar!