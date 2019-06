Un club de baloncesto femenino se queda sin jugar en Europa por la falta de patrocinio privado y renunciar a más dinero público

El IDK Gipuzkoa, un equipo de baloncesto femenino, ha descartado por segundo año consecutivo participar en la Eurocup a pesar de estar clasificado. La Eurocup es una competición europea de baloncesto organizada por la FIBA, en la que participan los mejores equipos femeninos de la federaciones nacionales que no se han clasificado para la Euroliga. La razón de no participar es, según ha indicado su presidenta Carmen Murguruza, no haber conseguido "la premisa principal" para ellas: un segundo patrocinador. Por ello, y a pesar del apoyo que han recibido por parte de las instituciones públicas, el club dejará un año más de jugar en la competición europea.

"El viaje a Europa tiene que ser de una manera equilibrada en ingresos y no hemos conseguido ese incremento en patrocinio privado para ir a Europa. En otras partes del proyecto creemos que sí estamos creciendo, pero la pata del patrocinio privado no ha llegado a la cifra que nosotros consideramos. Necesitaríamos 40.000 euros en patrocinio para jugar en Europa. Queremos un apellido para IDK. No queremos que el ir a Europa dependa únicamente del apoyo público. Queremos construir un proyecto de club a largo plazo y creciendo de forma equilibrada", ha indicado Murguruza durante la presentación del balance del club.

Eldiarionorte.es se ha puesto en contacto con portavoces del IDK Gipuzkoa, quienes han señalado que el club contará con el patrocinio de IDK Elektronika hasta 2021. Además, tiene patrocinadores más pequeños, pero es el segundo patrocinador el que "está costando conseguir". No obstante, no quieren achacar la falta de patrocinio privado al hecho de que se trate de un equipo femenino, ya que tanto la presidenta como la entrenadora "no se fijan en esas cosas, pelean lo suyo y ya está".

"No quieren depender solo de instituciones", insisten desde el club. "Existen ciertas pautas", añaden , "desde la Diputación y el Ayuntamiento para los equipos de élite. Además, hay un añadido anual para los equipos de élite que juegan en Europa. El tema es que la presidenta no quiere depender solo de ayudas institucionales porque piensa que eso no fortalece al club y corre el peligro de, si juegan en Europa, venirse arriba y luego hacer deuda. Algo que ha pasado en muchos clubes en España".