Barakaldo ayuda a Save The Children para atender en sus hogares a 60 menores en situación de vulnerabilidad social

Juan Antonio Pizarro, concejal de Empleo, Cohesión Social y Gestión de la Diversidad del Ayuntamiento de Barakaldo, se ha marcado como reto que la crisis del coronavirus no deje a nadie atrás. En esta línea, Pizarro ha anunciado una ayuda de 10.000 euros a Save The Children para que esta organización no gubernamental pueda atender las necesidades más urgentes de alrededor de 60 niños y niñas barakaldeses en situación de vulnerabilidad social a través del programa ‘A tu lado’.

“Con esta iniciativa, queremos conseguir que estos niños y niñas de Barakaldo tengan acceso a una alimentación básica, al refuerzo escolar y a la atención individualizada de profesionales para paliar los efectos del aislamiento, la incertidumbre y el estrés”, ha explicado Pizarro.

En concreto, Save The Children aportará conectividad, dispositivos móviles, contenidos educativos y apoyo de tutores a distancia los menores, cuyas familias no pueden acceder a estos recursos. Además, los profesionales de la entidad atenderán el bienestar de los niños y niñas y darán consejos a los padres y madres sobre la crianza positiva, teniendo en cuenta las circunstancias que supone el confinamiento domiciliario. Save the Children ha abierto también una línea de atención psicoterapéutica online para estas familias.

Las familias que van a ser atendidas por este programa son usuarias del centro que Save The Children tiene en Barakaldo, en el barrio de Cruces. La mayoría de ellas también están siendo atendidas por los Equipos de Intervención Socioeducativa (EISES) de la concejalía de Empleo, Cohesión Social y Gestión de la Diversidad del Ayuntamiento.

Madres solas con hijos a su cargo, en su mayoría

“Hay un alto porcentaje de madres solas con hijos a su cargo, pero los perfiles de estas familias son diversos; también se cuenta, por ejemplo, con trabajadores cuyos ingresos no son suficientes para salir adelante o que sobreviven en la economía informal”, ha relatado Juan Antonio Pizarro.

Esta intervención supone una adaptación de las acciones que la ONG lleva a cabo a diario en su centro barakaldés y se basa en tres pilares complementarios entre sí, para reducir el grave daño que esta situación está produciendo en la infancia: la emergencia económica, la educativa y la psicológica