Inguralde abre un espacio web para asesorar sobre las prestaciones de empleo y orientación laboral durante la crisis del coronavirus

Ante la previsión de que las consecuencias en el plano laboral de la crisis sanitaria mundial provocada por el Covid-19 sean importantes, la agencia de desarrollo local del Ayuntamiento ha generado un espacio web para asesorar a los barakaldeses y barakaldesas tanto en lo relativo en el acceso a las prestaciones existentes como en el campo de orientación laboral.

Según ha explicado el concejal de Empleo, Cohesión Social y Gestión de la Diversidad, Juan Antonio Pizarro, desde Inguralde se ha buscado esta solución ante la imposibilidad de atender presencialmente a la ciudadanía.

“Conscientes de la actual situación de cambio continuo de normativas y la aparición de nuevas prestaciones, pretendemos aclarar las dudas que puedan tener los vecinos y vecinas. En la web recogeremos diariamente todas aquellas informaciones de interés para las personas en desempleo, como pueden ser: trabajadores y trabajadoras ante un ERTE, qué hacer si me he quedado en desempleo, desempleo para personas empleadas de hogar, prestaciones para trabajadores y trabajadoras temporales, etc.

En estos momentos, desde el servicio de empleo de Inguralde, el equipo de orientación laboral continúa trabajando para ayudar a las personas en cualquier aspecto de su búsqueda de empleo como es la elaboración del Curriculum Vitae, cómo apuntarse a las webs de empleo, cómo enviar estos días a las empresas el curriculum, decidir a qué cursos le conviene apuntarse…

Aunque debido a la situación actual el servicio no pueda ser ofrecido desde las oficinas de Inguralde, se puede contactar con el equipo de orientación laboral de Inguralde a través del e- mail inforempleo@inguralde.eus o por teléfono en el 944189044. “Allí se indicará cómo contactar con un orientador o orientadora y cuándo hacerlo. Además, para acercar el servicio y que todo esto no resulte tan frío, se ha incluido la posibilidad de utilizar la videollamada para las citas de orientación laboral. Es buen momento para avanzar en muchos aspectos y estar preparados para cuando todo esto vuelva a la normalidad. En esta crisis nadie se puede quedar atrás”, ha apuntado Juan Antonio Pizarro.

NICHOS DE EMPLEO EN SANIDAD, LIMPIEZA…

Pese a la difícil situación que viven muchos trabajadores y trabajadoras, la crisis del coronavirus ha abierto algunos nichos de actividad en cuanto a la necesidad de personal.

Sin ir más lejos, “un sector como el sanitario está demandando personal, fundamentalmente, para centros residenciales. También, dentro de los servicios, aquellas tareas relacionadas con la limpieza manifiestan necesidad de contratación. Ocurre algo similar con las actividades relativas al mantenimiento”, ha añadido Pizarro. Finalmente, aunque en menor medida, la alimentación y el transporte también están gestionando ofertas de empleo.

Las personas interesadas pueden acceder a estas ofertas publicadas en Lanbide, así como desde el buscador de ofertas de empleo de Inguralde.