Los mercadillos de Barakaldo vuelven a contar con todos sus puestos

Los dos mercadillos de Barakaldo vuelven a contar con todos sus puestos, manteniendo una serie de medidas sanitarias para evitar contagios de covid-19. sí lo ha anunciado la concejala de Desarrollo Sostenible y Medio Natural, Alba Delgado. De esta manera, el lunes se podrán instalar 31 ‘stands’ en la explanada del parking de La Paz, en Cruces, y el jueves serán 93 los puestos autorizados a abrir en el recinto ferial de Ansio.

Hasta ahora, en estos mercadillos podían abrir los puestos dedicados a la venta de los siguientes productos: plantas, frutas, verduras, cosmética, menaje, frutos secos, encurtidos, caramelos, legumbres y droguería. La próxima semana se suman el resto de vendedores; desde el textil hasta las zapaterías y bisuterías.

“Quiero pedir prudencia a los vecinos y vecinas que acudan a los mercadillos. Pueden acudir con total normalidad, pero siguiendo siempre las nuevas normas de higiene y de distancia social. El virus sigue ahí y convivir con él conlleva actuar con mucha cautela”, ha subrayado Alba Delgado.

Los puestos de ambos mercadillos estarán separados por 4 metros para mantener las medidas de seguridad necesarias. Habrá una zona de entrada y otra de salida del recinto, en donde estarán los voluntarios y voluntarias de Protección Civil. No solo se instalarán geles hidroalcohólicos, sino que se repartirán mascarillas higiénicas entre los que no dispongan de ellas. Asimismo, no se permitirá la devolución de productos y los vendedores deberán facilitar guantes a las personas que quieran tocar sus productos.

La apertura completa del mercadillo de La Paz conllevará el cierre del parking al aire libre situado en la zona, ya que a partir de ahora los puestos abarcarán toda la explanada.

En Ansio, los puestos se situarán a lo largo del paseo central que comunica la zona de la Avenida de Euskadi con Megapark. Se trata de su ubicación habitual durante las fiestas de El Carmen. Las personas que no acudan al mercadillo pueden pasear por la zona a través de los dos caminos laterales existentes.