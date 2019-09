La Marcha Mundial por el Clima llega a Santander para concienciar sobre los efectos del cambio climático

Ciudades de todo el mundo celebran estos días la Semana por el Clima y en Santander no podía ser diferente. Se trata de una semana llena de acciones y reivindicaciones en favor del medio ambiente que culminará este viernes 27 de septiembre con la Marcha Mundial por el Clima. Esta es la tercera iniciativa de este tipo, ya que los pasados 15 de marzo y 24 de mayo de este mismo año también hubo movilizaciones a nivel global.

"El cambio climático es un tema de todos, no solo de la juventud", ha puntualizado Oihane Gordo, representante de Fridays for Future. Desde Madres por el Clima, Alison Pell ha respaldado el discurso de su compañera y ha calificado la situación como un "desafío enorme" que está provocando "fenómenos naturales cada vez más devastadores".

"Los científicos dicen que tenemos hasta 2020 para evitar nuestra propia extinción", ha asegurado Pell durante una rueda de prensa celebrada este martes en la Librería La Vorágine de Santander y convocada por la Alianza Cántabra por el Clima para informar sobre estas movilizaciones que llegarán a Cantabria esta semana.

La activista también ha insistido en que "el tiempo se acaba" y que "es imprescindible espabilar porque de nosotros depende la vida de futuras generaciones". El propósito de esta manifestación, ha dicho, es "mandar un mensaje inequívoco" al Gobierno de Cantabria y hacerle cumplir con su responsabilidad como institución pública con competencias en la materia.

El recorrido de la marcha comenzará en Cuatro Caminos y finalizará en el Ayuntamiento de Santander, donde se leerá un manifiesto que pondrá fin a la marcha. A su paso por la calle Burgos –que tendrá un carril cortado– se realizará una performace "sorpresa", cuyas características no han querido ser desveladas por ninguno de los miembros de la ACxC.

Previamente, la organización estará en Cuatro Caminos, a partir de las 18.00 horas, para realizar un taller en el que preparar las pancartas de la protesta. Para ello, contarán con diversos materiales (pinturas, ceras, cartones…) entre los que no habrá "nada de plástico".

La Alianza Cántabra por el Clima se ha presentado este martes de manera pública como una agrupación de quince asociaciones –Fridays for Future, Madres por el Clima, Ecologistas en Acción, Cantabria No Se Vende, ARCA, Cantabria ConBici, Asamblea Feminista Abierta, Plataforma por un nuevo modelo energético, Extinction rebellion, Red Cambera, SEO Birdlife, Mesas de Movilidad y los sindicatos STEC, CCOO y UGT– en las que participan casi medio millar de personas y que comparten el mismo objetivo: luchar para salvar el planeta. No obstante, sus portavoces han recalcado que se trata de una asociación abierta y han invitado a otros colectivos a unirse a este proyecto.