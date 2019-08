"Santander es un Marina d'Or para la población flotante o para el que tenga renta alta"

Miguel Saro es el único representante de Unidas por Santander en el Consistorio santanderino. Tras reconocer que la confluencia IU-Podemos-Santander Sí Puede-Equo cosechó un fracaso electoral, el concejal se plantea la legislatura en términos de fiscalización de la labor del equipo de gobierno PP-Ciudadanos, sin descartar poder tener protagonismo en algún momento con el resto de la oposición. Mientras, sigue siendo partidario de que los principales servicios municipales que gestionan concesionarios privados retornen a la esfera de lo público y que haya un plan público que rentabilice socialmente la planificación urbanística que, a su juicio, está siendo diseñada ahora por los intereses privados.

¿De qué sirve tener un único concejal en la oposición?

Una persona que conozco me dijo que valía lo mismo que un canónigo en Roma (ríe). Efectivamente, el peso político que tenemos en cuanto a capacidad de influir en la sociedad dictando normas es muy pobre porque todas las competencias de gobierno están concentradas en la alcaldesa o en la Junta de Gobierno Local. La labor que me queda a mí es facilitar que los vecinos tengan acceso a los procedimientos de toma de decisiones del Ayuntamiento en cuanto a fiscalización de la acción de gobierno y hacer crítica de su actuación.

También es cierto que siendo único, puede sumar con otros en determinadas circunstancias, dado que el equipo de gobierno PP-Ciudadanos no dispone de mayoría absoluta.

La coyuntura aritmética de esta Corporación... Santander se gestiona como la casa de un partido en donde se ve a los demás como unos invitados indeseables que tiene que tolerar. No van a darnos más de lo que estrictamente dicta la Ley, incluso a veces menos. Esta forma de actuar, la fuerza de los hechos la ha cambiado porque no tienen suficiente mayoría, salvo que cuenten con el concejal de Vox. La oposición entonces podemos fácilmente llegar a acuerdos para abrir ventanas en esa casa tapiada que ha sido el Ayuntamiento de Santander y facilitar que se conozcan los intereses reales que protege. Hacer esa crítica de la acción de gobierno es más fácil si conseguimos abrir brechas en esa muralla que ha tejido el Partido Popular en Santander.

¿Cuáles cree que son esos intereses?

El PP siempre ha defendido en Santander a los gestores inmobiliarios de suelo. En los últimos 30 o 40 años, en Santander, el peso del capital industrial es muy pequeño y lo que gestiona el PP, desde un punto de vista capitalista, son los intereses de los promotores inmobiliarios que dan beneficios en función de las directrices que marca el planeamiento municipal. Lo hemos visto con el Plan de 2012, felizmente anulado por el Tribunal Supremo, y también lo hemos visto en la gestión concreta de los asuntos urbanísticos. También tienen intereses en Santander las grandes empresas multiservicio que se encargan de gestionar y explotar servicios públicos externalizados. Más de un tercio del presupuesto se va anualmente en transferencias de capital a pagar a concesionarias de servicios públicos: agua y basuras, gestión de tributos, parques y jardines...

Le hago un inciso. En Torrelavega el Ayuntamiento va a recuperar el Servicio de Aguas...

Y no ha sido después de un largo conflicto entre los vecinos ni de un largo debate. Esther García, quien fuera concejala de Acpt, denuncio a la empresa gestora, lo que derivó incluso en diligencias penales. Eso crea suficiente conciencia ciudadana en Torrelavega para que el cambio a la gestión directa pública no genere un debate contrario. Igual que en Santander, la gestión directa era muy rentable económicamente, pero en la capital el PP no busca la rentabilidad social y no quiere gestionar directamente, por incompetencia o porque no le importa esa rentabilidad social.

¿Qué servicios en Santander podrían volver a la órbita de lo público?

Saneamiento y recogida de basuras es problemático en algunas zonas de Santander. En barrios como Castilla-Hermida o de la periferia no hay buena atención. Ello exigiría un mayor despliegue de medios técnicos y de personal que se puede hacer desde lo público. También estamos viendo que, según un informe de Intervención de la gestión de la empresa de Aguas, de octubre de 2018, la modificación tarifaria inspirada por el exalcalde Íñigo de la Serna en 2012 ha provocado un mayor ingreso directo a Aqualia en tres años y medio de más de ocho millones de euros. Ello no solo supone que se delega la gestión durante una barbaridad de años sino que se legisla las tarifas para mayor beneficio del concesionario. Parques y Jardines también. Los servicios han de prestarse igual en todos los barrios y además existen conflictos colectivos entre los trabajadores de las contratas y las concesionarias porque interpretan de forma muy generosa para los empresarios cuánta es la fuerza de trabajo que deben contratar.

¿Los conflictos que ha habido no se han solventado a costa de deteriorar servicios?

Los trabajadores salen perjudicados porque tienen unas condiciones pobres para negociar, ya que las condiciones de la contrata no son indefinidas y las empresas les amenazan con las condiciones para subrogarse [a un nuevo contratista]. No tienen fuerza porque las empresas tienen elementos para disciplinar a los trabajadores. Casi siempre son empresas que necesitan mucha mano de obra y la reducción de las plantillas significa siempre pérdida de calidad del servicio.

Fue elegido en primarias como candidato de un cóctel de partidos en donde está Izquierda Unida, Podemos, Equo y Santander Sí Puede. ¿Cómo va a gestionar de puertas adentro todo eso? Lo digo porque alguno de ellos se encuentra todavía en una situación de KO técnico.

El KO técnico no es producto del resultado electoral, sino que ya venía de una crisis interna pendiente de resolver. Es cierto que obtener un único cargo público cuando aspirábamos a tener grupo propio...

¿La crisis de Podemos entonces ha perjudicado al resultado electoral?

Para mí sería muy fácil decir que el fracaso electoral, que lo es, es consecuencia de la crisis de Podemos. Yo creo que no. Al margen de los problemas internos de las organizaciones, hemos tenido dificultades para lanzar la candidatura como algo más que una mera suma de individualidades, de personas más o menos conocidas en el mundo de la izquierda en Santander. No hemos sabido atraer a gente de la sociedad (feminismo, barrios...) que hubiera querido colaborar en el proceso político de la coalición. No los hemos movilizado ni sumado a la coalición esa potencialidad. Ha habido un proceso de negociación de la candidatura demasiado complejo. Las crisis internas han influido pero también nuestra incapacidad para hacer algo cómodo y sencillo de entender para la gente que tiene problemas en Santander.

Miguel Saro, portavoz de Unidas por Santander | J. F. R.

¿Las confluencias son un modelo válido?

Si lo miramos por el resultado, no. Esperábamos que todos los partidos tuvieran representación. Hay que hacer una crítica de este modelo, no ha resultado, y hay que buscar una fórmula distinta.

¿Cómo gestiona su actividad? ¿Se consulta todo con los partidos?

Va a ser difícil y de hecho está creando algún roce. Es difícil crear una plataforma horizontal y asamblearia porque no ha participado gente ajena a nuestros partidos, es un viaje para el que no hacen falta alforjas, pero sí que va a hacer falta una especial transparencia de mi gestión institucional entre los partidos y permitir que gente nueva pueda ser atraída.

Después de todo lo que pasó en la pasada legislatura, ¿por qué cree que el santanderino ha seguido confiando en el Partido Popular?

Una explicación es la menor participación en las elecciones locales, con respecto a la que hubo en las generales de un mes antes. Puede deberse en parte al hastío por dos campañas solapadas y también porque no hemos conseguido movilizar a la gente. También hace falta un estudio real de cuál es la estructura social de Santander. Hay una proporción del censo de personas con edad elevada y que, sin ser necesariamente conservadora, tiende a ver al PP como algo consolidado y que le inspira tranquilidad. Santander está gobernada por la derecha desde agosto de 1937 y, aunque la fastidien a menudo, tienen experiencia de gobierno y eso a un perfil de rentista, funcionario y clase media alta le da cierta tranquilidad. Algo que no ha conseguido Ciudadanos, que ha tenido un resultado bastante pobre, por lo que el voto conservador se ha concentrado en el Partido Popular, a diferencia de lo que ha pasado en otros municipios similares a Santander. La campaña del PP basada en una mujer, Gema Igual, como 'mujer nueva' la ha manejado bastante bien. Es un buen resultado para el PP después de su gestión tan nefasta.

¿Comparte la idea de que Santander es una ciudad cómoda para vivir pero complicada para trabajar?

Sí, lo comparto.

¿Y que hay un ideal conservador compartido por la clase media y la clase trabajadora?

Santander ha expulsado a unos 20.000 habitantes en los últimos ocho años. No andan lejos, pero no votan en Santander. Si vemos el comportamiento del voto en Piélagos, Bezana... vemos que han alternado entre derecha y centro-izquierda de forma natural. En esos 20.000 hubiera estado el cambio en Santander porque el cambio real estuvo a 300 votos de diferencia en las últimas elecciones. Santander es un Marina D'Or para la población flotante que pueda venir por ejemplo de Valladolid, Vizcaya y Madrid tres meses al año... y de los que hay tienen que tener una renta alta para pagar un alquiler y una vivienda.

¿Qué se puede hacer para facilitar el acceso a la vivienda y a los locales comerciales?

Históricamente, la gestión del capital inmobiliario ha sido visto como uno de los principales motores de riqueza. Si un gobierno es capaz de influir en el mercado inmobiliario puede romper la brecha de clases en la vivienda y en los locales de negocio... Desde 2003 hay una Ley de Haciendas Locales que permite penalizar fiscalmente las viviendas vacías. En 16 años ningún gobierno ha regulado esa posibilidad. Ni PSOE, ni PP. Eso coarta las posibilidades de las administraciones más pequeñas para crear bolsas de alquiler social porque no hace falta crear vivienda nueva. Hay posibilidad de movilizar los pisos vacíos en Santander, que son muchos, que no están ocupados a lo largo de año. Se pueden movilizar mediante la intervención pública, llegando a acuerdos con los propietarios y con un control de precios, lo que atraería a todos los trabajadores que han huido de las ciudades, ahorras coste directo en financiar servicios directos y facilitas el acceso a la vivienda.

¿Es aplicable también a los locales comerciales vacíos?

Sí, pero también otras medidas como limitar la Zona de Gran Afluencia Turística que ha concentrado todo el mercado en las zonas limítrofes y machaca a los comerciantes del centro. Los ayuntamientos están beneficiando a las grandes superficies de la periferia.

¿Es partidario de una tasa turística?

Sí. Atraer población a las ciudades es maravilloso porque podemos compartir experiencias de vida, enriquecer la cultura; pero un modelo turístico basado en la sobreexplotación perjudica a los habitantes. Generemos con un turismo de calidad, que vaya más allá de lo temporal y compatibilice el interés del residente con el del visitante.

¿Qué le parece el proyecto de cubrir la Plaza Porticada?

No estoy en contra, pero, como es un enorme desembolso, me gustaría saber qué contenido va a tener esa Plaza Porticada. Si es para aprovechar un espacio los 12 meses del año con eventos como lo fue el FIS sería maravilloso, pero si se trata de un espacio para mítines y pistas de hielo creo que no hace falta ese desembolso. Antes de dar el sí al continente, quiero saber el contenido.

¿Hay procesos de gentrificación en la ciudad?

Permanentemente.

¿Puede señalarme alguno?

En el centro de Santander, por falta de actuación de los poderes públicos, hay muchos promotores inmobiliarios que están comprando suelo. Ha pasado en Prado de San Roque, ha pasado en El Pilón, en toda la costa norte de Santander... y eso impide que se utilicen criterios de rentabilidad social. Hay un caso que se acerca a ello, como la permuta del colegio de La Enseñanza con una finca de La Remonta. Me consta que los servicios municipales han suavizado bastante el proyecto para evitar el volumen que se había previsto a la hora de construir, pero aun así hay que estudiarlo. El Ayuntamiento debiera actuar directamente porque no hay proyecto distinto al de los promotores inmobiliarios.

¿Confía el pilotaje del Plan General nuevo que va a realizar Ciudadanos?

Al margen de lo que Javier Ceruti [concejal de Urbanismo] quiera hacer, veo una convivencia muy difícil con el Partido Popular. Lleva un área muy importante cuyo resultado se va a ver a medio o largo plazo y que tiene conflictos constantes ante la falta de entendimiento con el PP. Eso va a dificultar que las propuestas de Ceruti puedan salir adelante.