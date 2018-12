Los productos cántabros que arrasan dentro y fuera de nuestras fronteras

"Que ganemos tantos concursos internacionales nos coloca en el mapa de la excelencia alimentaria, lo que es tremendamente beneficioso para Cantabria y para los productores". Fernando Mier, director de la Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria (ODECA), considera que los certámenes gastronómicos "son una muy buena vía" para tener presencia en el mercado y para que los empresarios obtengan un reconocimiento "que merecen".

El pasado año 2017 concluyó con una grata noticia para tres queserías cántabras y es que los World Cheese Awards decidieron que los quesos de la 'tierruca' merecían su propio reconocimiento internacional. Celebrados en Londres y compitiendo con 34 países, España es el país que se alzó con más premios, concretamente con el 33,1% de los galardones -el siguiente país fue Reino Unido con 20,1%-.

Este concurso, que ensalza anualmente a los mejores quesos, premió a los quesos de pasta blanda de Quesoba, al ahumado de leche pasteurizada de vaca de Herederos de Tomás Ruiz, ambos de Asón Agüera, y el Oro de Prases ahumado de Tres Valles Pasiegos de los Valles Pasiegos.

Como era de esperar, no fue el último concurso con condecoraciones ya que, como relata el director de la ODECA, en Cantabria se reciben "muchísimos premios" en relación a los que se reciben en España. "Antes no creíamos que nuestros productos eran excelentes y ahora no nos queda otra que aceptarlo porque ya nos lo dicen hasta desde fuera", indica.

Y así arrancó 2018 con unos premios que lograron que siete empresas de Cantabria obtuviesen el galardón a Sabor Superior. Los Superior Taste Awards de Bruselas otorgados por el instituto internacional de Sabor y Calidad de la capital belga consiguieron que las anchoas CODESA de serie limitada fueran reconocidas con un premio especial otorgado a aquellos productos que han recibido la máxima puntuación durante los últimos tres años.

Las anchoas Codesa de serie limitada han ganado el premio a mejor sabor | CODESA

Pero siguiendo la estela de calidad cántabra, no fueron las únicas anchoas distinguidas, y Conservas Catalina y La Castreña también se alzaron con distinciones a mejores productos. Los postres 100% cántabros también tuvieron hueco en estos premios y los sobaos ecológicos de la empresa Joselín Sobaos y Quesadas y las galletas, quesadas y sobaos de Quesadas Luca también tuvieron reconocimiento en los premios de Bruselas.

Por otro lado, las bebidas han cobrado en esta edición especial protagonismo de la mano de la ginebra As de Picos de la compañía lebaniega de vinos y licores Picos de Cabariezo, y la Destilería Siderit, que se ha alzado con una condecoración por su ginebra clásica.

Mier, fiel defensor de nuestros productos, señala además un dato: "Actualmente la industria agroalimentaria supone el 22% del producto industrial, lo que se sitúa solo dos puntos por debajo de la industria de automoción. Esto traducido a cifras supone que 6.500 personas trabajan desde Cantabria para producir alimentos y 1.200 millones de euros de facturación son el resultado de ese trabajo", argumenta el portavoz de ODECA.

Cabe decir que la labor de esta organización, entre otras muchas cosas, reside en informar a los empresarios de que existen estos concursos, además de ayudarles a confeccionar la solicitud de inscripción y asesorarles globalmente. Sin embargo, Mier indica que "en ningún caso" es obligatorio consultar con ellos la participación en los concursos ya que es algo totalmente "privado y libre".

Londres fue otro de los lugares que acogió a las empresas cántabras a través de sus Great Taste Awards Londres 2018. Fernando Mier, indica que este concurso supuso toda una alegría para Cantabria ya que 15 empresas cántabras recibieron 23 galardones de "algo más de 100" que se repartieron. Además se consiguió un nuevo récord teniendo en cuenta que el pasado año recibieron solo 8 premios.

El Café Dromedario, uno de los sellos de nuestra comunidad, fue uno de los grandes triunfadores obteniendo cuatro productos premiados, uno de ellos con la puntuación máxima de 3 estrellas. Pero no fue el único que consiguió la máxima puntuación y las anchoas de Conservas Montebuciero también se alzaron con este merecido reconocimiento.

El Oro de Prases ahumado de Tres Valles Pasiegos consiguió uno de los premios de los World Cheese Awards | FACEBOOK

Las conservas tuvieron un gran protagonismo, ya que Conservas Catalina, Conservas Angelachu, Conservas M.A. Revilla y Conservas Asun Velar lograron esta recompensa por sus anchoas. La ventresca de Conservas Juanjo y la miel de Brezomiel fueron premiadas también, junto al vermouth, la ginebra y el vodka de la Destilería Siderit y el licor de hierbas de Picos de Cabariezo.

Dentro de la categoría más dulce, se premió la mantequilla de la empresa Tres Valles Pasiegos, los sobaos de Casa Ibáñez, los de la Confitería Las Quintas, y los de Joselín y Luca, que también fueron distinguidos con el premio a su quesada pasiega.

El París SIAL 2018, acontecido a finales de octubre, premió a la conservera El Capricho por su esturión 'Alma' en aceite de oliva, dentro de la categoría de 'Productos del Mar'. "Se presentaron unas 2.000 empresas y se dieron 15 premios de los que uno fue para Cantabria", alega el presidente de la ODECA.

Pero estos no fueron los últimos premios celebrados, y concluyendo con los mismos premios mencionados en el inicio, a principios de noviembre se llevaron a cabo los World Cheese Awards de 2018.

En esta ocasión fueron celebrados en Noruega y otorgaron galardones a cinco queserías cántabras, aunque solo una de ellas repitió premio. Esta fue la Quesería Artesanal Tres Valles Pasiegos, que recibió el mismo premio en 2017. Los lugares nuevos a los que ha ido a parar el premio son las Queserías Siete Villas, El Bardal, La Brañuca y El Pendo.

Por último, Fernando Mier, considera que este "auge" de la gastronomía cántabra solo traerá cosas buenas ya que, además de la inyección económica y el empleo que produce, no hay que olvidar que "muchas" de estas empresas agroalimentarias "son pequeñas industrias familiares". "Esto se ha acabado convirtiendo en una estrategia para frenar la despoblación, ya que muchas de esos empresarios viven en el ámbito rural, por lo que desde la Administración nos estamos esforzando para que dispongan de los servicios suficientes como para que no tengan que abandonar sus pueblos y lugares de trabajo", concluye.