Aldrin y Collins, Hooray for Humans y The Room llevan su música al Rock Beer The New

El Infest, que nació hace algo más de cinco años en Santander con el objetivo de acercar a la capital cántabra, de forma autogestionada, a los grupos más interesantes de la escena, con estilos que van desde el hardcore hasta el pop, traerá este fin de semana una nueva ración de música hasta la sala Rock Beer The New con los conciertos de Aldrin y Collins, Hooray for Humans y The Room.

En este caso, en colaboración con Brutal Hearts, han programado un evento que comenzará este sábado 9 de febrero a las 20.30 horas en el local de la calle Peñas Redondas y cuyas entradas están a la venta por seis euros.

Según explican los promotores del concierto, The Room es un d úo instrumental, formado por guitarra y batería, que hace "un post-rock 90's con influencias math-rock, indie, emocore 90's, jazz o sonidos más latinos". Además, en los últimos días han anunciado que esta será la última oportunidad de verles en directo, por lo que la cita será muy especial para ellos.

Por su parte, Aldrin y Collins llegan desde Cerdanyola de Vallès con un e mo noventero. "Indie con la melodía como gran protagonista es lo que ofrece este cuarteto catalán, que tiene a bandas como Nueva Vulcano o Bullit como referencias principales de su música", señalan.

Como colofón, el trío vallisoletano Hooray for Humans llega a Santander con gente de Frieda's still in love y Casa "haciendo shoegaze, noise, en la onda de Slowdive, Nothing, Whirr, Sonic Youth o My Bloody Valentine".