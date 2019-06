La Banda Municipal ofrece este domingo un 'Concierto en vertical' desde el Palacio de la Magdalena

La Banda Municipal de Música de Santander ofrecerá este domingo un 'Concierto en vertical', en el que los músicos de la agrupación santanderina tocarán desde los distintos balcones y terrazas de la fachada sur del Palacio de la Magdalena.

Así lo ha anunciado la concejala de Cultura y Turismo en funciones Miriam Díaz, quien ha detallado que este original recital está programado para las 12.00 horas.

Díaz ha animado a los santanderinos a acudir y ha tenido palabras de reconocimiento también para la banda por esta nueva cita que forma parte del ciclo de primavera.

Según ha detallado, participarán las secciones de viento madera, viento metal y percusión, que en la primera parte del recital interpretarán 'Caballeria ligera' de Franz von Suppé; 'Aida' (Giuseppe Verdi), 'Jesus Joy of Man's desiring' (J. S. Bach/ W. Large), 'Fanfare for the Common Man', de Aaron Copland, y Cavalleria Rusticana, de Pietro Macagni.

Según ha explicado Díaz, los músicos de la Banda, -bajo la dirección de Vicent Pelechano-, irán cambiando de zona a medida que discurra el concierto, "dando aún mayor dinamismo a la puesta en escena".

En la segunda parte, la Banda interpretará 'Música para los fuegos artificiales' (G. F. Haendel / Ed. F. Aja), 'Te Deum' (nº 7), de Hector Berlioz; 'Air' (J. S. Bach), o Pictures at an Exhibition (M. Moussorgsky/ E. Leidezen).

Para este concierto, el Ayuntamiento instalará un bucle magnético, de forma que las personas con implantes cocleares o prótesis auditivas puedan disfrutar del concierto.

Díaz ha destacado el trabajo que llevan a cabo los músicos de la Banda para ofrecer en cada ciclo una programación variada, para todos los gustos, con la que acercar la música a los ciudadanos, despertar su interés y crear nuevos públicos.

Además, ha agregado que a través de eventos como el concierto de este domingo, la Banda Municipal contribuye a ampliar y diversificar la oferta cultural de la ciudad.

Tras este concierto, el ciclo actual de primavera terminará con la propuesta 'Sesión de cine con la municipal', que se celebrará el domingo, 16 de junio, en el Templete de Pombo, a las 12.00 horas.