El grupo portugués Birds are Indie llega este lunes a los Cines Groucho dentro del ciclo 'Cajas de Música'

El grupo portugués Birds are Indie llegará este lunes 19 de marzo, a partir de las 21.00 horas, al ciclo 'Cajas de Música 2018', una iniciativa cultural impulsada por la promotora Los Huesos de Portobello que celebra su tercera edición en los Cines Groucho de Santander con la presencia de grupos nacionales e internacionales de gran prestigio como Nacho Álvarez, Matthew McDaid, Carlos Cros, Núria Graham, Joana Serrat o Los Hermanos Cubero.

Según han explicado los promotores del concierto a través de una nota de prensa, tras la inauguración del ciclo a cargo de Jorge da Rocha hace 15 días, la programación continúa esta próxima semana con la actuación de la banda lusa Birds are Indie, que "factura un pop elegante, sencillo y colorista con tintes folk".

Con un claro espíritu intimista, la banda formada por Joana Corker, Ricardo Jerónimo y Henrique Toscano "ofrecen directos cargados de buen gusto y son capaces de crear una atmósfera mágica derrochando imaginación a través de juguetes e instrumentos varios". A sus voces, guitarras eléctricas, acústicas y batería, suman teclados, kalimba, metalófono, panderetas o stylophone.

La banda de Coimbra suma en su trayectoria varios EPs, varias compilaciones y tres trabajos de estudio editados por el sello Murmürio Records, como son 'How Music Fits Our Silence' (2012), 'Love is Not Enough' (2014) y 'Let’s Pretend the World Has Stopped' (2016).

La cita musical con Birds are Indie tendrá lugar este lunes en la Sala 2 de los Cines Groucho (Calle Cisneros 4, Santander) en la sesión de las 21.00 horas. Las entradas podrán adquirirse en la misma taquilla el día del concierto y el precio para asistir al directo será de 7 euros.

Público melómano

Según señalan desde Los Huesos de Portobello, 'Cajas de Música 2018' es una apuesta por el directo, por la cultura de la música en vivo, en un ciclo que apuntala la importancia del autor y su obra sin trucos, con propuestas en formato electroacústico de músicos novatos y otros más veteranos.

El ciclo está pensado para el público más inquieto y melómano dispuesto a dejarse sorprender, con actuaciones únicas como la que protagonizará Birds are Indie en un espacio íntimo en pleno centro de la ciudad. Los Huesos de Portobello han realizado una selección marcada por la calidad de cada una de las propuestas, donde la composición musical, la puesta en escena y los textos destacan por igual.

Los promotores apostaron en anteriores ediciones por artistas que en aquel momento eran en su mayoría desconocidos para el gran público y que actualmente son referentes en los grandes festivales, como Neuman o Fuel Fandango. Otros como Random Thinking, Dani Molino o Steven Munar están dando pasos importantes en el panorama nacional con sus últimos trabajos, lo que refuerza las líneas maestras de este ciclo ya consolidado en Santander.

'Cajas de Música 2018' está organizado por Los Huesos de Portobello, una promotora de música en directo que lleva trabajando en Cantabria desde 1996, especializada en la contratación y programación de artistas nacionales e internacionales, programando en salas, teatros, centros culturales y recintos al aire libre, ya sea en festivales, ciclos o similares, tanto en producciones propias como en colaboración con distintas entidades y empresas privadas, como ocurre en esta iniciativa realizada en colaboración con los Cines Groucho de Santander.