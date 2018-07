Las Black Night Sessions de la BNS inauguran agosto con la artista internacional Saritah

Las Black Night Sessions continúan a pesar de que julio ya haya acabado, aunque ya empiezan a tener los días contados. El próximo 10 de agosto concluirán estos conciertos que se han ido sucediendo a lo largo del verano. En esta ocasión y con el reggae como estilo principal, llegará a la sala BNS la artista internacional Saritah.

Esta artista coreana, que actuará este jueves a partir de las 22.00 horas, ha realizado una gira por medio mundo, aunque este 2018 está siendo el año de la consagración absoluta de su estilo de música calificado por muchos como "único". Con una combinación de reggae, soul, dancehall y sabores acústicos, Saritah dará un concierto totalmente diferente que será gratuito hasta completar el aforo.

Junto a su banda, la cantante ha tocado en prestigiosos festivales como Glastonbury Festival (UK), Reggae Sun Ska (Francia), California Roots Festival (USA), Sierra Nevada World Music Festival, (USA), Electric Forest Festival (USA), Jarasum International Jazz Festival (Corea del Sur), Mosaic Festival (Singapur), GreenRoom Festival (Japón) o el Australasian Worldwide Music Expo (Aus).

Por otro lado, y acercándose al panorama español, ha colaborado con el grupo de reggae Green Valley en el tema 'Somos Iguales', lo que sin duda, ha logrado acercarle a nuestro mercado y al latinoamericano. El single Inner Wealth, grabado en Santa Cruz (California) en 2016, logró dar la vuelta al mundo por su carácter intimista y personal. Un año más tarde presentó el que hasta ahora es su último tema, Here We Stand, que también ha recibido multitud de críticas positivas.