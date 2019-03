Blas Cantó, Beret y Lola Índigo, protagonistas Hoky Popi Music 2019

El festival Hoky Popi Music celebrará su cuarta edición en Santander el próximo domingo 21 de julio, con un cartel que tiene a Blas Cantó, Beret, Lola Índigo y DJ Ivi como principales protagonistas de un evento musical dirigido a niños y jóvenes y que se ha convertido en una referencia en Cantabria durante los últimos años.

Así lo ha anunciado este miércoles la concejala de Dinamización Social de Santander, Lorena Gutiérrez, junto al director general de Cantur, Javier Carrión, durante el acto de presentación del cartel celebrado en el centro comercial El Corte Inglés en el que han estado presentes dos de los artistas que participarán en el festival este año, Blas Cantó y DJ Ivi, que han firmado autógrafos y se han hecho fotos con sus fans.

Según han explicado desde la organización, además de todas las actuaciones musicales, a las que se sumará el ganador o ganadora de la próxima edición del concurso Hoky Popi Talent dirigido a jóvenes artistas que comienzan a dar sus primeros pasos en la música, se realizará una fiesta de colores con varios lanzamientos durante la jornada y el recinto estará habilitado con distintas actividades y juegos para los asistentes.

Entre los artistas que participarán en esta nueva edición de Hoky Popi Music destaca Blas Cantó, que se dio a conocer siendo tan solo un niño en el programa 'Eurojunior' de TVE, en el que fue subcampeón. Sin embargo, el éxito masivo le vino de la mano del grupo Auryn, que se convirtió en la boyband más famosa del país.

Tras siete años en la formación, más de 300.000 discos vendidos, 500 conciertos a sus espaldas tanto en España como en Latinoamérica, e importantes galardones como los Premios 40 Principales y los European MTV Music Award, la banda se tomó un descanso indefinido que ha permitido a Blas Cantó emprender su carrera en solitario.

En este tiempo, el artista murciano se ha coronado como el flamante ganador de la temporada más exitosa del programa de Antena 3 'Tu cara me suena', lo que le ha llevado a copar portadas en los medios de comunicación y a ser uno de los personajes más queridos por el público joven.

Su primer disco, bautizado como 'Complicado', incluye varios singles muy exitosos, como 'In Your bed' o 'Drunk & Irresponsible', pero el que se ha convertido en el gran hit del cantante es 'Él no soy yo', que ha alcanzado más de 50 millones de visualizaciones en YouTube y ha sido número 1 en las radios y en las listas de ventas, además de ser la banda sonora del conocido programa de Telecinco 'Supervivientes'.

En el caso de Francisco Javier Álvarez, nacido en Sevilla en 1996 y conocido popularmente como Beret, su inspiración precede a su interés por la música, comenzando con la creación de rap y finalizando con un estilo mucho más definido y entonado, que es producto del reggae, el dancehall o el raggamuffin, aunque evite completamente el uso de etiquetas musicales.

Desde muy joven ha experimentado con grabaciones caseras, producidas por él mismo, incluidos temas inéditos, hasta dar el salto definitivo con su primer trabajo en solitario titulado 'Efímero' y el segundo, llamado 'Vértigo'. Posteriormente, con 'Ápices', Beret arrasó en todas las redes y se convirtió en uno de los artistas revelación en la música urbana, sumando varios Discos de Oro y de Platino.

Además, el público de Hoky Popi Music 2019 podrá disfrutar de las canciones de Mimi, la artista que se esconde detrás del alter ego de Lola Índigo. La joven cantante formó parte del programa de Cuatro ‘¡Fama, a bailar!’ con tan solo 18 años, y durante su etapa trabajando en China y Estados Unidos se formó como vocalista y bailarina.

A su regreso a España en 2017 fue seleccionada para entrar en la Academia de 'Operación Triunfo', y tras su paso por el programa de TVE se ha convertido en una de las artistas más prometedoras de su generación. Ahora encabeza Lola Índigo, un grupo de mujeres, con ella como vocalista y un potente cuerpo de baile, donde la danza es casi tan importante como la música.

Lola Índigo nació como un proyecto diferente y transgresor. Con 'Ya no quiero ná', su primer single, cosecharon uno de los mayores éxitos musicales de 2018, lo que les ha permitido irrumpir en el panorama musical con varios récords, como sumar más de 15 millones de visualizaciones en solo dos semanas o conseguir un Disco de Oro y un doble Disco de Platino.

Por su parte, DJ Ivi es el nombre artístico del cántabro Iván Abramo, de 11 años, que es considerado el pinchadiscos más joven de Cantabria. A pesar de su edad, se maneja como pez en el agua con la mesa de sonido y ha tenido recientemente una aparición televisiva muy destacada en el programa de Telecinco 'Got Talent' presentado por Santi Millán.

Venta de entradas

Las entradas para el festival se pondrán a la venta próximamente en la web oficial del evento y en la plataforma de venta de El Corte Inglés. Los precios de las entradas serán de 30 euros en la zona general y 45 euros la entrada VIP, que da acceso preferente y exclusivo a primera fila y a la zona VIP, entre otras características.