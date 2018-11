"Buscábamos que en Cantabria se hablase de diseño gráfico durante meses, y lo estamos consiguiendo"

Javier Gandarillas es uno de los precursores de 'Tipos', un certamen de diseño gráfico que arrancó en 2016 con la idea de democratizar esta disciplina y dignificar a sus trabajadores. Él, un publicista afincado en Santander, entendió junto a varios compañeros que hacía falta un proyecto que comenzase a dar visibilidad a esta profesión dentro de la comunidad. Y se lanzaron a impulsarlo.

Con casi más ilusión que cuando empezó en 2016, Gandarillas solo espera que la exposición que se presentó este viernes "supere el récord" de las 3.000 visitas de la edición pasada para que, el año que viene, el certamen más famoso del diseño gráfico en la comunidad tenga todavía más cabida en la escena cultural cántabra.

Hasta el 16 de diciembre, la exposición de 'Tipos' estará en el Palacete del Embarcadero poniendo el broche final a varios meses de charlas y concursos. "Es para todos, no solo para profesionales del sector, así que esperamos que venga todo el mundo", insinúa Gandarillas entre risas.

¿Cómo surge la idea para lanzar un proyecto así?

Nos encontrábamos en una época de crisis en la que la gente se intentaba aprovechar de los diseñadores gráficos, por lo que se nos ocurrió ponerlo en valor para que se dejasen de hacer trabajos gratis porque sí. Lo que queremos hacer es demostrar que el diseño gráfico no es algo que vayas a dibujar en una servilleta en cinco minutos, sino que es una profesión con todo lo que conlleva.

¿Se es consciente de lo que es el diseño gráfico y le damos el valor que merece?

Creo que no. En primer lugar, no somos conscientes de que el diseño gráfico está en todo. Desde el número del portal hasta la señal de no pasar de 50 en velocidad. No solo son logotipos, son trabajos para comunicar. Después, solemos pensar que es simplemente saber manejar un programa de ordenador y que con eso está hecho todo. Y para nada, hay que tener conocimientos de impresión, de dibujo, lingüísticos, de semiótica…

Esto en parte ha sido culpa del ordenador, que ha falseado ese mito de la democratización del diseño. Todo el mundo puede meter un texto en una foto y retocarla, pero no todos podemos hacer de diseñadores gráficos. Es algo profesional y si se cobra es porque es un trabajo que lleva mucho tiempo, mucha capacidad intelectual y mucha creatividad.

¿Y en qué puede ayudar 'Tipos' en eso?

Las exposiciones, tanto la que va a estar hasta el 16 de diciembre en el Palacete del Embarcadero como la que hicimos en septiembre en la Biblioteca Central, van dirigidas al público general. En la parte de las charlas, aunque se acerca mucha gente con curiosidad, sí que puede haber puntos más técnicos o complicados de entender, pero las exposiciones son para todos, para acercarles el diseño gráfico y para crearles cierta curiosidad. Pero además, también se busca hacer de escaparate de difusión para los estudios y diseñadores cántabros.

Exposición de 'Tipos' en la Biblioteca Central del pasado agosto

¿Cómo es la exposición de este año?

El peso fundamental lo llevan los estudiantes de diseño, ya que hicimos un concurso para ellos y el ganador y los cuatro finalistas exponen allí. Las otras dos piezas imprescindibles son los estudios locales, representados por cuatro figuras de referencia en Cantabria. Además, daremos dos premios, a la Librería Gil por cuidar la imagen gráfica a lo largo de toda su historia y a Guillermo del Pozo por su trayectoria en el diseño gráfico. También habrá un espacio de charlas donde los visitantes podrán entender mejor el diseño a través de los profesionales que traemos de fuera de la comunidad.

¿El diseño gráfico comenzará a tener cabida en grandes museos como el arte tradicional?

Bueno, hay que recordar que el diseño no es un arte sino una profesión. A diferencia del arte, el diseño no tiene el fin de que algo sea bonito o feo, sino que trata de cumplir una función, aunque un profesional del sector siempre buscará que estéticamente sea lo más llamativo posible para que la gente disfrute con ello. Luego sí que es cierto que hay muchos diseñadores gráficos que compaginan su profesión con una faceta más artística, ya que es un perfil profesional muy ligado a la creatividad, pero la clave está en que al igual que la gente lee libros sin ser escritor, o va a museos sin ser pintor, también se puede ir a ver una exposición de este tipo sin ser diseñador.

¿El diseño gráfico se está acercando a tener su época dorada?

El diseño en sí no, pero la ilustración sí porque ya se está utilizando para publicidad, decoración de escaparates, edición de libros... La ilustración ha surgido como un boom por tener por tener un código muy amable y por entenderse muy bien, pero la realidad es que tiene que vivir con el diseño gráfico porque al final es él el que elige la tipografía adecuada, el que maqueta...

A día de hoy sigue pasando que tienes que discutir con un cliente sobre si el verde debería utilizarse por ser el color que le gusta a su hijo, aunque no sea el adecuado para el trabajo que se está encargando. En cosas así se nota que seguimos en una época educacional.

¿Se han sentido respaldados?

Sin duda. Hemos tenido mucha suerte por poder contar con Setién Herrera de Mercedes y a la Fundación Santander Creativa y con la Dirección General de Cultura del Gobierno de Cantabria. Estos dos últimos se han dado cuenta de que es necesario crear una línea de respeto a los diseñadores desde las instituciones, pero todavía hay que convencerles de que deberían tenerles en sus equipos, al igual que tienen a periodistas o a reporteros gráficos.

En el Ayuntamiento de Madrid lo hacen desde hace dos años y a mí me tienen fascinado. Han logrado premios en grandes festivales de diseño de la mano del diseñador Nacho Padilla, y eso al final es muy positivo para la ciudad, ya que la promociona.

¿Tipos ha logrado situar a Cantabria en el mapa del diseño gráfico español?

'Tipos' ha logrado que en nuestra comunidad se hable de diseño gráfico durante meses, que era lo que buscábamos. Podríamos haber condensado todas las actividades en una semana, pero preferimos alargarlo precisamente con este fin. Los grandes festivales, de momento, siguen estando en Madrid y Barcelona y nosotros estamos contentos porque en esta tercera edición hemos pasado de algo muy pequeñito a dar el salto nacional. A ver si con esta exposición batimos el récord de 3.000 visitantes que conseguimos el año pasado y podemos seguir creciendo.