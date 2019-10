El Cafe de las Artes busca 'visionarios' que apoyen las artes escénicas

El Café de las Artes Teatro (CdAT) va a poner en marcha este mes de octubre un programa de talleres, residencias artísticas y sesiones de feedback con el objetivo de que la ciudadanía "se implique y entienda" las artes escénicas.

Este programa se enmarca en la iniciativa 'Visionarios', premiada en la convocatoria de ayudas Cultura Emprende 2019 de la Fundación Santander Creativa (FSC) e integrada en el programa europeo Be SpectACTive!. Para participar, los interesados tendrán que enviar un correo a visionarios@cdat.es, o bien, a hola@cdat.es.

Según han explicado los responsables del Café de las Artes, Cristian Londoño y Alicia Trueba, el objetivo de este proyecto, en el que llevan trabajando desde febrero de 2019, "es contribuir a crear una masa crítica de espectadores que valore, entienda y dialogue sobre las artes escénicas y que este grupo de visionarios pueda replicarse en otras ciudades y municipios de Cantabria".

Ambos han dado a conocer estas actividades en una rueda de prensa, junto a la concejala de Cultura, Deporte y Transparencia del Ayuntamiento de Santander, María Luisa Sanjuán, y la directora en funciones de la FSC, Almudena Díaz.

Durante este tiempo, el grupo de 'Visionarios', del que ya han formado parte 15 personas, entre artistas, gestores culturales y ciudadanos interesados en el mundo del arte, se han desarrollado varias actividades relacionadas con el feedback (ofrecer respuestas, generar diálogo entre artistas y público), la programación de la sala y la formación.

Así, los espectadores que se unan a 'Visionarios este nuevo curso podrán asistir a tres talleres de formación gratuitos. El primero se celebrará el próximo sábado, 5 de octubre, de la mano del creador multidisciplinar griego Manolis Tsipos, que vuelve a Santander, tras el éxito cosechado el pasado año en la séptima edición de 'En la cuerda floja', festival que también organiza el CdAT con apoyo de la FSC.

Tsipos, artista y formador, ofrecerá a los asistentes una sesión práctica sobre la innovadora metodología de feedback desarrollada por la Facultad de Teatro de la Universidad de Amsterdam en colaboración con el filósofo Karim Benammar. Este taller se ha organizado en colaboración con la Teatrería de Ábrego con el fin de llegar a más personas e incentivar la creación de otro grupo de espectadores activos en este espacio.

El segundo, un taller de creación escénica, tendrá lugar del 11 al 13 de octubre con Colectivo Ameno y María Stoyanova. 'De lo personal a lo común' es una propuesta en la que los participantes, profesionales y no profesionales, podrán explorar 'el otro mapa' de su ciudad y salir a escena en el estreno de 'The Other Map', el 18 de octubre, coincidiendo con la celebración de la reunión internacional del programa europeo Be SpectACTtive en Santander.

El tercer taller se celebrará el 6 de diciembre y será impartido por Lorena Ruiz, profesora del Laboratorio de Innovación Ciudadana de MediaLab Prado de Madrid, que abordará un proceso de aprendizaje que permita conocer y apropiarse de herramientas de mediación cultural y participación ciudadana tanto a los integrantes de la comunidad de espectadores como a otros agentes culturales de la ciudad.

Aparte de los talleres de formación, el CdAT continuará organizando sesiones de feedback, en las que espectadores y profesionales de la escena entran en diálogo directo con los artistas del programa de residencias del CdAT, debaten sobre su trabajo e inspiran al artista con sus visiones y aportaciones.

También se celebrarán reuniones de selección de programación y momentos de cháchara y vino. Así, una vez al mes se selecciona un espectáculo y se invita a los espectadores a quedarse después de la función, tomarse un vino y romper 'la cuarta pared' para tener la posibilidad de charlar con los artistas y conocer de cerca la pieza y el proceso que los ha llevado hasta allí.

Después, acompañados de un facilitador y sin el autor de la pieza ya presente, el grupo debate sobre las razones por las que el espectáculo les ha gustado o no y desgranan el porqué de sus opiniones.

Be SpectACTive! es una red de diecinueve socios -entre festivales, teatros, universidades y centros de investigación- de quince países europeos distintos (Austria, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia, España, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Serbia y Suecia).

El cometido del CdAT en el programa es proponer a una compañía española para que haga distintas residencias por Europa y estrene en Santander, acoger otras residencias de compañías europeas e impulsar y dar formación gratuita a un grupo de espectadores activos en Santander, es decir, a los 'Visionarios'.

La propuesta española que salió seleccionada este año fue 'The Other Map, de Colectivo Ameno y María Stoyanova y, tras tres residencias -una con la compañía Udruga Domino en Croacia, otra con Réseau en Scène Languedoc-Rousillon en Francia y otra con Plesni Teater Ljubljana en Eslovenia- se instalarán en el Café del 7 al 17 de octubre y estrenarán allí su obra el 18 de octubre.

Ese mismo día dará comienzo la reunión internacional de todos los socios de la red en el Centro Cívico de Numancia.