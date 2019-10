La Cartografía de las 80.000 desapariciones forzadas en Colombia llega a la librería La Vorágine

Erik Arellana Bautista no habla de oídas. A finales de agosto de 1987, cuando tenía 13 años, su madre Nydia Érika Bautista fue detenida de forma ilegal, desaparecida y ejecutada. "Tres años después, me entregaron a mi mamá en una bolsa negra de plástico", relata. Ahora, cuando han pasado 32 años, este documentalista, comunicador y poeta llega a Santander como parte del equipo de Human Rights Everywhere (HREV) para presentar la Cartografía de la Desaparición Forzada, el trabajo más completo desarrollado hasta ahora y que mapea 80.472 casos de desaparición forzada registrados en Colombia, un país que intenta salir de un estado de guerra que ya suma casi siete décadas.

La presentación de esta Cartografía será este viernes 18 de octubre a las 19.30 horas en la Librería La Vorágine de Santander, cuya editorial ha sido la responsable de la edición de este libro en España. La edición en español se está presentando en una gira internacional que recorrerá España, Alemania e Italia y en diciembre se presentará en el Parlamento Europeo la versión en inglés, apoyada por la Dirección General de Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Cantabria.

Según explican desde La Vorágine, Colombia ha superado todas las cifras del horror. Entre 1958 y 2018, el Centro Nacional de Memoria Histórica ha logrado documentar 80.472 personas que fueron víctimas de desaparición forzada, un 168% más que en Argentina, un 114% más que en México o un 101% más que en Guatemala. A pesar de eso, apenas se ha estudiado el fenómeno y los datos oficiales, la mayoría de las veces, son contradictorios.

Erik Arellana Bautista sujeta una fotografía de su madre.

Esa es la realidad que ha movido al equipo de la organización Human Rights Everywhere (HREV) a realizar la primera Cartografía de la Desaparición Forzada en Colombia, "un relato siempre incompleto de lo invisibilizado". La cartografía cuenta con una versión digital que ya acumula 200 mapas sobre este delito y esta semana se presenta en Colombia la versión en papel, que incluye 72 mapas y diversos ensayos que abordan la desaparición forzada desde ópticas como la territorial, jurídica, geopolítica, víctimas o desde la antropología social.

Junto a Erik Arellana Bautista, llega a Santander el geoactivista responsable del trabajo cartográfico, Fidel Mingorance Cruz, y con ellos estará Paco Gómez Nadal, editor general de la Cartografía y autor de uno de los textos de apoyo. "Creemos que este trabajo no solo fija un hito en la visibilización de unos delitos de lesa humanidad pensado, de hecho, para ser invisible, sino que puede ser útil en España para abordar el problema de las decenas de miles de personas desaparecidas forzadas en la Guerra Civil y en la represión durante el régimen franquista", explica Fidel Mingorance.

"Para la editorial de La Vorágine asumir este libro ha sido un reto complejo y maravilloso porque refuerza nuestra línea editorial Otramérica, que trata de generar los puentes necesarios entre España y Latinoamérica desde una óptica de derechos", complementa Paco Gómez Nadal.