La relación entre diseño y cultura en las charlas de Tipos 2018

Las Charlas Tipos 18 abordarán en el Centro Botín la relación entre diseño y cultura en una jornada abierta al aprendizaje, la reflexión y el diálogo que se celebrará este sábado, día 10 de noviembre, a las 9.30 horas.

El centro de arte coorganiza, junto a Jesús Vázquez Comunicación e IT Consultoría Cantabria, por primera vez estas conferencias dirigidas a profesionales, estudiantes y, en general, personas con interés por el arte, la cultura, la creatividad y el diseño.

Bajo el lema 'La cultura es siempre urgente', reconocidos diseñadores y profesionales del sector, con una dilatada trayectoria nacional e internacional, impartirán diversas ponencias en las que disertarán sobre la relación que existe entre el diseño gráfico y la cultura.

Marga Meoro, directora de Marketing y desarrollo del Centro Botín, figura en una nómina de conferenciantes en la que también están Alberto Anaut, presidente de La Fábrica PhotoEspaña; Javier Jaén, que ha trabajado en The New York Times y The Washington Post, así como en grandes campañas publicitarias; Mario Eskenazi, Premio Nacional de Diseño en el año 2000 y Sonia Sánchez, que ha trabajado para el Museo del Prado, el MoMA y Jot Down Book.

Las ponencias abordarán aspectos diversos, desde cómo plantear los trabajos de diseño en proyectos culturales hasta cuál es la función de esta disciplina artística pasando por qué puede aportar a un proyecto cultural.

Las entradas para esta jornada tienen un precio de 10 euros e incluyen una visita guiada al Centro Botín y sus exposiciones. Esta actividad divulgativa forma parte de la tercera edición del certamen Tipos, que comenzó el pasado 15 de septiembre y se prolongará hasta el 23 de diciembre.

El programa contempla una decena de actividades en diversos espacios de la ciudad con el objetivo común de reconocer y apreciar el valor del diseño gráfico en el sector cultural. El Certamen Tipos cuenta con el patrocinio de Fundación Santander Creativa y la Dirección General de Cultura del Gobierno de Cantabria.