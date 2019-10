Eduardo Gruber: “Si tienes una buena idea y puedes hacerla, ¡hazla!”

Eduardo Gruber (Santander, 1949) es un pintor al que siempre ha tentado la narración que tarde o temprano acaba apareciendo en su obra cuando no se vuelca directamente en un libro. El santanderino acaba de inaugurar en Vigo (Museo de Arte Contemporáno, MARCO), 'El salón de los espejos' una muestra en donde el dibujo y la obra sobre papel tienen un protagonismo de por sí, no como boceto sino como obra final. Artista polifacético, se define ante todo como pintor ("Soy un pintor que escribe, por este orden", afirma), por más que tras de sí vaya dejando una larga estela de esculturas, intervenciones en el espacio, instalaciones, escenografía (de ópera para Pilar Miró) y varias novelas.

¿Qué se encontrarán las personas que acudan a ver la exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo?

Es la primera vez que expongo en Vigo y es evidente que es un público nuevo. De todos modos, entre los asistentes siempre hay aquellos que conocen mi obra, o mi trayectoria, pero realmente para todos 'El salón de los espejos' tiene mucho de nuevo, no tanto por ser obra que se expone por primera vez sino porque se presentan tres, llamémosle, series muy especiales por su significado y también novedosas. 'A flor de piel' la componen 16 acuarelas en blanco y negro de 80x150 cm. 'Femme fatale. Amores platónicos', la componen nueve obras de técnica mixta de 180x150 cm, sobre el tema de la buena o mala suerte, basada en fichas policiales de los años veinte del siglo pasado del Museo de la Justicia y la policía de Sidney, esta serie tiene una característica especial al ir acompañada cada obra por un relato corto de ficción escrito también por mí sobre las protagonistas, si estas hubiesen tenido buena suerte en la vida. Y por último, al margen de una escultura y un gran dibujo de 300x450 cm, esta la serie '1053. Una elección personal', planteada como libro de artista sobre los libros de mi biblioteca.

La muestra se basa en el dibujo y el trabajo sobre papel. Tanto uno como otro no son nuevos para usted, ¿se siente cómodo en este campo y en este soporte?

Por mi respuesta anterior es evidente que sí, que me siento especialmente cómodo. Siempre en mi trayectoria profesional he dado mucha importancia, incluso en muchas ocasiones, más protagonismo a la obra sobre papel que a la pintura, y especialmente al dibujo de gran formato, algo bastante inusual en el medio.

La exposición juega con la palabra y el relato. ¿Cómo integra lo narrativo en dos dimensiones?

Soy un pintor que escribe. En este orden. Me gusta definirme también como escritor 'oculto', y es así. Pero ello no quita para que, al margen de mi trabajo narrativo, me refiero a mis cuatro novelas, incluso en mis trabajos como escenógrafo, el matiz narrativo tenga cierto protagonismo en mi trabajo pictórico, por ejemplo en la serie 'Factor humano', óleos de gran formato, pero sobre todo en mis dibujos, o en las acuarelas de 'AQ flor de piel'. En ellas aparecen textos, en algunos casos dando con su significado un cierto matiz irónico, algo habitual en mis trabajos, o sencillamente palabras entendidas también como grafismos que asumen su papel compositivo.

Usted ha hecho incursiones desde lo narrativo en otros campos como el literario. ¿Es contar una historia lo que más le interesa, sea cual sea el medio?

Le comenté anteriormente mi pasión oculta por la escritura. 'El devorador íntimo', 'Cual tímido león', 'Ópera y boxeo' y la última recién acabada 'Pluto', todas novelas, pero, más oculto todavía, son mis textos absolutamente privados que tienen que ver con el pensamiento y la reflexión sobre el acto creativo, su interés en la sociedad actual… Y sí, hasta cierto punto me interesa lo narrativo también en el medio pictórico pero entendido con un carácter metafórico.

¿Cómo se encuadra estilísticamente esta muestra en el conjunto de su obra?

Es un punto y seguido. Cumple con una estricta norma de trabajo: “Si tienes una buena idea y puedes hacerla, ¡hazla!”. En el fondo es ir siempre hacia lo desconocido. La reflexión te acompaña hora a hora, y el resultado, si hay fortuna, surge en el estudio. Si uno se aburre, el trabajo en el estudio no tiene sentido.

Una nueva exposición, ¿es algo a lo que ya se ha acostumbrado o sigue teniendo las dudas e incertidumbres de la primera vez?

No. Después de tantas exposiciones no existen las inseguridades. La respuesta del medio artístico o del público en general te aporta la lógica satisfacción, pero a estas alturas se tiene más claro que nunca que el espectador siempre tiene que ir detrás, encontrarse lo que no espera encontrar, y lo digo como reconocimiento a su interés.

¿Cómo es el momento actual en España en cuanto a las artes plásticas?

Siempre ha habido muy buenos artistas. Lo que ha cambiado son las 'reglas del juego', o mejor, se ha radicalizado. El mundo del arte, lo digo con cierto sarcasmo, también está globalizado y se han hecho borrosos los límites entre las que son obras de arte (me gustaría encontrar otra palabra para referirme a ello) y las que aparentar ser. Existe un mercado mundial que lo mediatiza todo. Yo suelo decir que la mayoría de las obras que se hacen hoy día, son obras efímeras, pero con el agravante de que los autores no lo saben.

¿Y en cuanto al mercado?

Hoy en día 'triunfan' en los mercados muchas obras en que la costosa producción impide, como es el caso español, estar presente, lo que te hace no 'existir'. El mundo del arte siempre se ha apoyado en cuatro patas; el coleccionismo, las galerías, los comisarios-críticos y los artistas. Ahora, paradójicamente, este es el orden.

¿Cuáles son sus próximos proyectos, en que está trabajando?

Suelo contar poco sobre ello. En el estudio, son proyectos en algunos casos en camino y en otros solo son ideas. Y sí, tengo un calendario mas concreto de exposiciones, pero permita que me lo reserve.