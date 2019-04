El Festival Mendi Tour trae hasta Camargo el mejor cine de montaña

El salón de actos del Centro Cultural La Vidriera acogerá este miércoles y el jueves, días 10 y 11 de abril, una nueva edición del Festival Mendi Tour, en la que se proyectarán los mejores films que se pudieron ver el pasado mes de diciembre en el prestigioso Mendi Film Festival de Bilbao dedicado al cine de montaña y aventuras, comenzando con 'The Dawn Wall'.

Las proyecciones organizadas por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Camargo comenzarán en ambas jornadas a las 20 horas, la entrada es gratuita hasta completar aforo, y además durante las sesiones se realizarán entre los asistentes sorteos de prendas técnicas de montaña de la marca Ternua.

Las proyecciones cuentan con la colaboración de Desnivel y arrancarán este miércoles con el film 'The Dawn Wall', película que obtuvo el Premio del Jurado del Mendi Film Festival, y que abrió también la pasada edición del festival bilbaíno ante más de 1.600 espectadores con la presencia del protagonista de la cinta, Tommy Caldwell.

La película repasa la trayectoria del propio Caldwell, considerado el mejor escalador mundial de grandes paredes, cuya vida y trayectoria es digna de los mejores guiones de Hollywood ya que incluye un secuestro en Kyrgyzstan, historias de amor y desamor, accidentes irreversibles, valores de compañerismo y de familia, y un eco mediático masivo en todo el mundo gracias a sus hazañas.

El film muestra la ascensión en modalidad libre realizada en 2015 por Tommy Caldwell junto a su compañero Kevin Jorgeson por los 900 metros de la cara más escarpada de una legendaria roca: la Dawn Wall de El Capitán del Parque Nacional de Yosemite (California, Estados Unidos).

Además del componente deportivo, la película también supuso un trabajo sobresaliente desde el punto de vista audiovisual, ya que el equipo técnico se empleó a fondo al acompañar durante dos semanas a los escaladores en esta ascensión, para hacer que los espectadores se sintieran como si ellos mismos estuvieran aferrados a esa pared de casi un kilómetro de altura.

La segunda jornada del festival comenzará con 'Viacruxis', cortometraje de ficción que emplea la técnica de 'stop-motion' dirigido por Ignasi López, que obtuvo el Premio al Mejor Cortometraje del BMFF 2018.

A continuación se podrá ver el film 'RJ Ripper', dirigido por Joey Schusler que cuenta la historia de Rajesh Magar, que logró construirse él mismo una bicicleta de montaña y hoy en día es el Campeón Nacional de Nepal.

También se proyectará la cinta titulada 'Liv Along the Way' dirigida por Anthony Bonello y Mike Douglas sobre la escaladora Liv Sansoz y su reto de escalar en un solo año las 82 cimas de los Alpes que superan los 4.000 metros.

Para finalizar esta edición del festival se proyectará el film 'Age of Ondra', dirigido por Josh Lowell, Zachary Barr, y Peter Mortimer sobre la trayectoria del prestigioso escalador Adam Ondra.