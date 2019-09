El Infest calienta motores antes de su sexta edición en Santander

El festival musical Infest calienta motores antes de la celebración de su sexta edición en Santander con una fiesta de presentación que se celebrará este viernes 13 de septiembre en la sala Rock Beer The New, a partir de las 21.00 horas, y que tendrá como protagonistas a los valencianos Cuello, uno de los grupos fetiche de la organización, y a los cántabros La Casa de Socorro, una banda de reciente creación e integrada por miembros de Sierra Nevada, Lazy y The Spanish Peasant.

Esta fiesta, cuya entrada tiene un precio de seis euros, será el aperitivo de las dos jornadas de conciertos que tendrán lugar el viernes 20 y el sábado 21 de septiembre en las salas Rock Beer The New y Niágara, respectivamente. En total, hasta siete bandas pasarán esos días por el Infest.

Cartel del Infest.

Para la primera jornada, el cartel incluye los conciertos de Adrift, Habitar la Mar y LOK/ \CUS, mientras que en la segunda jornada los protagonistas serán Pablo Und Destruktion, Aliment, Lupers y Órbita, todos ellos con sonidos que no dejarán indiferente al público que acuda a esta sexta edición del festival.

Según informa la organización, el viernes 20 de septiembre se celebrará en la sala Rock Beer The New y la jornada estará dedicada a los sonidos más oscuros, con bandas de sludge, hardcore y drone. "Uno de los grupos más influyentes del metal en España son los madrileños Adrift. En los últimos tiempos se les ha podido ver en contadas ocasiones sobre las tablas, en festivales como el Resurrection Fest o el Download Festival. Tras veinte años en activo y siete sin sacar disco, presentarán en Santander su nueva obra, 'Pure', que oscila entre el doom, el black metal y el progresivo, recordando a grupos como Neurosis, Isis o Culf of Luna", aseguran desde el Infest.

Por su parte, el quinteto andaluz Habitar La Mar han sido la sorpresa de 2018 en el underground estatal. Su segundo EP, titulado 'Realismo Histérico', tiene un sonido crudo y acelerado que recuerda a bandas como Metz. En sus filas cuentan con miembros de Catorce, De la Cuna a la Tumba o Xkrude, y en su primera visita a Cantabria prometen un directo explosivo.

La noche del viernes la rematará el dúo santanderino LOK/ \CUS. Se trata de un grupo experimental a dos guitarras que explora los terrenos más tenebrosos de la música con una propuesta que, en directo, promete "hipnotizar" a todos los asistentes.

Integrantes de la banda madrileña Adrift.

El sábado 21 de septiembre se celebrará en la Sala Niágara y la jornada estará centrada en el punk y el indie. La representación local vendrá de la mano de Lupers y Órbita. Los primeros continúan presentando su último EP, '11324', y ofrecerán uno de sus frenéticos conciertos llenos de baile y diversión. Los segundos, más cercanos al pop y al post-rock, vuelven a los escenarios tras un parón de casi dos años y cambios en su formación. En su concierto en el Infest 6 adelantarán canciones de su próximo trabajo.

Además, Pablo García, más conocido como Pablo Und Destruktion, es un polifacético artista asturiano que, tras casi diez años en activo, cinco LPs, varios EPs y hasta un libro recién editado -'La Bestia Colmena'-, ha sabido ganarse a un amplio público que le ha llevado a tocar en festivales como el BIME o el Low Festival. Su último disco, 'Predación', ha sido editado por el conocido sello Sonido Muchacho y es un compendio de su particular lírica, la canción de autor y la oscuridad que le caracterizan.

Por último, Aliment son un trío surgido en Cataluña hace más de siete años. En su última referencia, 'Brother', rompen con la senda que habían marcado en sus anteriores trabajos, plagados garaje lleno de estribillos. Ahora se acercan al post-punk más crudo, recordando a grupos como Idles o Fugazi, según recuerdan los promotores del festival. Su primera visita a Cantabria promete ser uno de los conciertos más especiales de la sexta edición del Infest.

El precio de la entrada de cada día es de 10 euros y se podrá comprar en la taquilla en el Rock Beer The New y en la Sala Niágara. Ambos días se abrirán puertas a las 20.30 horas y los conciertos empezarán a las 21.00 horas.

El Infest es una iniciativa cultural que nació en Santander hace seis años con un objetivo que sigue siendo el mismo desde sus inicios: acercar a la capital cántabra, de forma autogestionada, a los grupos más interesantes de la escena musical alternativa, con estilos que van desde el hardcore hasta el pop.