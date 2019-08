El show 'Love the 90’s' llega a Cantabria dentro del festival Vive la Feria de Torrelavega

El espectáculo 'Love the 90’s. Viva la fiesta!' llegará por primera vez a Cantabria este sábado 10 de agosto dentro de la programación del festival Vive la Feria de Torrelavega e incluirá las actuaciones en directo de artistas y grupos como OBK, Rebeca, Chimo Bayo, Ku Minerva, Just Luis, Double Vision, Marian Dacal, Sensity World, The Jumper Brothers y Fernandisco.

Las puertas del recinto ubicado en el exterior de la Feria de Muestras de La Lechera abrirán a las 20.30 horas y el show arrancará a las 21.30 horas. A partir de ese momento, el festival se convertirá en una pista de baile para todos los públicos.

Tras el éxito de las giras 'Love the 90’s' y 'Love the Tuenti’s', que el año pasado reunieron a casi 200.000 espectadores por toda España, sus promotores han preparado para este verano un nuevo show bautizado 'Viva la fiesta!' que llegará a la comunidad por primera vez este fin de semana.

Este espectáculo reunirá en la capital del Besaya sobre el escenario del festival Vive la Feria de Torrelavega a bandas y solistas icónicos de los 90, que interpretarán en directo sus temas más míticos en un concierto amenizado por el DJ Fernandisco y en el que el público bailará al ritmo de sus grandes éxitos durante más de cuatro horas.

Se trata de un concierto que se plantea como una auténtica fiesta en la que los asistentes recordarán los mejores momentos de su vida y en el que no dejarán de bailar ni un minuto. Es un show que, además, cuenta con un ritmo non stop, un escenario especial, la animación de distintos DJs, efectos visuales y de iluminación y coreografías espectaculares.

Entre los hits que se escucharán sobre el escenario de La Lechera en la noche del sábado están algunos tan reconocidos como 'Llorando por ti' de Ku Minerva, precursora de la música disco en castellano y considerada la reina del dance en España. De este single se vendieron más de un millón de copias y la canción la catapultó a lo más alto de las listas nacionales e internacionales.

También será protagonista de 'Love the 90’s. Viva la fiesta!' una artista como Rebeca, con una carrera de más de dos décadas en el mundo de la música, más de un millón y medio de discos vendidos, cerca de una treintena de singles, maxis y vinilos publicados y varios números 1 en España y Latinoamérica, como 'Duro de pelar' o 'Corazón, corazón'.

Además, la cantante londinense Marian Dacal hará sonar en Torrelavega algunos de sus temas más míticos, como la archiconocida canción de Pont Aeri 'Flying free', con la que recibió varios premios al mejor tema comercial español, mientras que el dúo Double Vision, formado por Carol McCloskey y DJ Pedro Cervero, recordarán sus éxitos de música techno y Sensity World hará bailar a los asistentes con su versión de 'Get it up' de New England.

Por su parte, OBK interpretará temas como 'Historias de amor' o 'El cielo no entiende', que lanzaron a este grupo a la fama, y el cantante australiano Just Luis hará sonar su clásico 'American Pie', con el que se convirtió en uno de los artistas punteros dentro del panorama de la música dance en los años 90 con más de dos millones de discos vendidos en todo el mundo.

Otro de los protagonistas más esperados será Chimo Bayo, una auténtica leyenda de la música de baile y uno de los mayores representantes de la llamada 'Ruta del Bakalao' en los años 90. Fue en esa década cuando saltó a la fama con temas como 'Así me gusta a mí', single que fue Disco de Oro y un absoluto récord de ventas en la historia de la música en castellano, con un millón de copias en todo el mundo.

Además de numerosas actuaciones como presentador y de su faceta como artista, Chimo Bayo ha continuado desarrollando su carrera como DJ y productor hasta la fecha, pinchando en festivales y salas de todo el territorio nacional con regularidad.

A todo este plantel se sumarán las sesiones de The Jumper Brothers, máximos exponentes de la escena dance española, que viven uno de sus mejores momentos después de acumular más de dos décadas llenando las pistas de baile de todo el país, y Fernandisco, con una amplia carrera como presentador en radio y televisión y que actuará como maestro de ceremonias.

Cartel y entradas

Por segundo año consecutivo, el festival Vive la Feria se celebra en la capital del Besaya con el objetivo de dinamizar las fiestas de la Virgen Grande de Torrelavega, ya que coincide con el arranque de La Patrona y está concebido con la idea de acercar a la ciudad a grandes artistas nacionales e internacionales a precios populares. Para las jornadas del domingo y el lunes, están previstos los conciertos de Iván Ferreiro, La M.O.D.A. y Tequila.

Las entradas de día y los abonos para el festival torrelaveguense están disponibles en la web oficial del evento y en la plataforma de venta de El Corte Inglés, tanto en sus propios establecimientos como en su página web y en el teléfono 902 400 222.

También se pueden comprar en distintos puntos físicos de Cantabria. Así, pueden adquirirse en los locales de Telepizza (Santander, Maliaño y Torrelavega), las librerías Estvdio (Santander, Torrelavega y Los Corrales de Buelna), Discos Cucos y Siboney en Santander, Manuel Muñoz en Torrelavega, París Texas en Reinosa, Cafetería Riviera en Laredo, Arson Sony en Castro Urdiales y Hotel Astuy en Isla, además de en la taquilla situada en el exterior del recinto en los días de concierto.

Los precios oscilan entre los 15 y los 25 euros para la entrada general o los 40 y 45 euros para la entrada VIP, que da acceso a la zona VIP, con carpas en altura, catering, precios especiales en barras y pulsera conmemorativa. Además, los abonos que permiten acudir a todos los conciertos durante los cuatro días en la zona general tienen un precio de 40 euros.

También, con el objetivo de atraer al público de otras localidades de Cantabria y que todos ellos puedan acudir a Torrelavega con seguridad, sin preocuparse por el tráfico o el aparcamiento, Vive la Feria cuenta de nuevo con un servicio de transporte específico para los asistentes a un precio reducido de dos euros para ida y vuelta y con tres rutas por una docena de municipios, que está a punto de agotar todas las plazas disponibles.

El festival está organizado por la empresa cántabra MG Producciones, que cuenta con el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Torrelavega o el Gobierno de Cantabria, además del patrocinio de empresas privadas como Parte Automóviles, San Miguel, Schweppes, Aldro, Alsa o Negrita.