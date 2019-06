Maliaño cierra las Fiestas de San Juan con el espectáculo 'Tributo a Queen'

Maliaño pondrá el 'broche de oro' a las fiestas de San Juan este lunes 24 de junio en el escenario del Parking de Cros con la actuación gratuita del grupo 'Killer Queen', tributo a la famosa banda de Freddie Mercury, a partir de las 21.00 horas.

La banda formada en 2015 revivirá en directo la música, la puesta en escena y la estética de unos de los grupos más famoso y sonado del siglo XX, QUEEN. El homenaje contará con la mejor lista de canciones de la banda como 'Bohemian Rhapsody', 'We are the champios', 'I want to break free', 'Don't stop me now', 'Somebody to love', o 'We Will rock you'... entre otras, que han llegado a nuestros días pasando por los oídos de varias generaciones y que este lunes calarán por todo lo alto en Maliaño.

Además a las 19.00 horas, antes del espectáculo de 'Killer Queen', los más jóvenes podrán disfrutar con 'Los Rockola', que darán un espectáculo infantil para que todo el mundo disfrute en familia de los mejores temas de rock de los desde los años 50 hasta nuestros días en el que podrán participar los niños y niñas.