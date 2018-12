Manuela Villa Acosta, responsable de los contenidos artísticos de Matadero, clausura 'Confluencias'

La responsable de contenidos artísticos de Matadero Madrid, Manuela Villa Acosta, clausurará la tercera edición del programa de residencias culturales ‘Confluencias’, una iniciativa que pone en contacto a creadores y profesionales del arte locales y foráneos. El evento será del 16 al 18 de diciembre.

Villa Acosta llegará a la ciudad este domingo, 16 de diciembre, y visitará el Centro Botín. Al día siguiente se reunirá con artistas locales como Tamara García, cuyos trabajos abarcan disciplinas como el videoarte y la performance. El martes 18 visitará el Centro de Arte Faro Cabo Mayor y la Biblioteca Central de Cantabria.

Por la tarde, ofrecerá una conferencia abierta a todo el público en la galería JosédelaFuente a las 19.30 horas. La idea de estas charlas, como ya sucedió en las anteriores, es que el residente converse con todos aquellos ciudadanos interesados en el trabajo de los profesionales del arte y la cultura. Otros lugares como la galería Juan Silió, la feria Artesantander o la librería Gil ya acogieron estos encuentros.

Acosta, que nació en Madrid en 1976, ha creado proyectos como 'Archivo de creadores’, 'El Ranchito', 'Together Now' o el Programa de Pensamiento de Matadero, un programa que aglutina grupos de investigación colectiva. Su práctica profesional podría definirse como aquella que busca la creación de marcos en los que poder trabajar de forma colectiva con otros comisarios, educadores, arquitectos, artistas, críticos, pensadores o ciudadanos. En dicha práctica mantiene una relación fluida con otras instituciones.

Forma parte de IKT, International Association of Curators of Contemporary Art y mantiene relaciones de trabajo con centros de arte de Helsinki, Santiago de Chile, Buenos Aires, Nueva York, Estocolmo, Estambul, Ciudad de Méjico, Sao Paulo y París, entre otros.

Ha sido asesora de apoyo a la creación en el Área de las Artes del Ayuntamiento de Madrid y ha colaborado como periodista en medios como El País, Vanity Fair, Descubrir el Arte o Calle 20. Licenciada en Sociología por The London School of Economics, es autora del libro 'Arte Emergente en España/Emerging Art in Spain' (2007) y ha codirigido el Curso de Gestión Cultural de la Universidad Carlos III-Círculo de Bellas Artes (2008 y 2009).

Esta es la tercera edición del programa de residencias 'Confluencias', que arrancó el pasado julio con la visita de la historiadora del arte aragonesa Nerea Ubieto y continuó con los comisarios Bruno Leitão en octubre y David Armengol en noviembre.

Estos residentes han podido conocer más de veinte espacios culturales distintos; el Museo de Altamira, el de Prehistoria, el Museo Marítimo, y las galerías de la ciudad son solo algunos ejemplos. Además, han participado en medio centenar de encuentros junto a creadores y profesionales del sector como la historiadora del arte Marta Mantecón, la artista Majo G. Polanco o el artista interdisciplinar Alfonso Borragán.

A las conferencias, la novedad de este año, han asistido unas sesenta personas. La iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Fundación Santander Creativa (FSC) y fue reconocida en las ayudas Cultura Emprende de 2016, pretende una vez más generar redes de trabajo y ofrecer a profesionales foráneos un conocimiento profundo de la actualidad cultural de Cantabria. Hasta ahora han podido celebrarse una decena de actividades en las que han participado más de un centenar de agentes del ámbito cultural y creativo.

Sus directoras, Carmen Quijano y Noemí Méndez (NOCAPAPER), insisten en la necesidad de continuar trabajando para extinguir el mal entendido concepto de “periferia” que posiciona en desventaja a los profesionales culturales de la región y al mismo tiempo la importancia de acercar y explicar a los ciudadanos cómo funciona o para qué sirve este sector.