María Luisa Sanjuán, concejala de Santander: "Quiero irradiar la cultura a todos los confines de la ciudad"

María Luisa Sanjuán (Santander, 1956), concejala de Cultura y Deportes en la capital, es uno de los dos representantes de Ciudadanos en el equipo de gobierno de la alcaldesa Gema Igual (PP). Consultora de comunicación, funcionaria del Servicio Cántabro de Salud y artista visual, lleva dos meses como concejala, cargo que ha empezado a desarrollar en plena vorágine veraniega. A expensas de los proyectos que se puedan desarrollar en el futuro, la edil de Ciudadanos no llega al cargo con vocación de ruptura, sino de continuidad. Personalmente quiere incidir en acercar la actividad cultural a todos los barrios de la ciudad y hacerla lo más participativa posible.

Dos meses después de la toma de posesión, ¿se ha adaptado ya al cargo?

Me estoy acomodando a marchas forzadas, pero yo sí que me esperaba que fuera este ritmo. Primero, porque el cambio se produce en un tiempo (por el verano) en que mis áreas tienen muchísima actividad. Estamos hablando de Cultura, Deportes y Transparencia. Hay cosas que no admiten demora, pero ya sabíamos tanto mi compañero (por Javier Ceruti) como yo a lo que veníamos.

A la hora de negociar el pacto con el Partido Popular, Ciudadanos pidió Cultura y obtuvo Cultura. ¿Por qué ese interés en este área?

Dentro de lo que yo prefería como ámbito de trabajo estaba la Cultura, igual porque estoy más familiarizada.

¿Y llega al cargo con intención de cambiar cosas o realizará una política continuista?

Decir qué política vas a hacer a los 60 días sería muy vanidoso por mi parte. Estoy gestionando cosas urgentes y luego cuando acabe el verano nos meteremos ya con lo que puede ser proyección, que yo la veo en dos direcciones: nosotros somos de hecho ya una ciudad con una gran proyección cultural para el tamaño que tenemos y va a haber un futuro prometedor de grandes proyectos culturales que están ahí; y otro de mis objetivos es irradiar la cultura a todos los confines de la ciudad, desde Cueto a Peñacastillo. Quiero una cultura muy significativa y que salga de la almendra central, que por supuesto tiene sus necesidades pero quiero hacerla extensiva a toda la ciudad.

Me imagino que se apoye en la red de bibliotecas y centros cívicos...

Me quiero apoyar en eso y en los ciudadanos básicamente, en su implicación. Quiero proyectos culturales que sean muy activos y participativos y que incluso descubran cosas que, igual las personas que viven en determinados entornos, no conocen. Cuando digo participativo, no quiero decir asambleario. Yo no quiero decir aquí estoy yo, vamos a hacer una asamblea y lo que decida. Yo no tengo un concepto ni de la política ni de la cultura ni de nada asambleario. Si la política se hiciera por asambleas los políticos sobraríamos.

¿De esos grandes proyectos culturales a los que se refería puede detallarme alguno?

Algunos están iniciados. El proyecto de Villa Florida, el Palacio de Cortiguera... Están ahí. Un proyecto cultural de envergadura no sale de la noche a la mañana. Si me pregunta si hay continuidad o ruptura, por supuesto que hay continuidad porque esos son buenos proyectos para la ciudad y en ese sentido Ciudadanos estamos convencidos de ello.

MAS

Le tengo que preguntar por el Museo de Arte de Santander (MAS).

El Museo de Bellas Artes está ahí, tiene que tener una proyección y un peso cultural como otros museos municipales en otras ciudades y está el tema de las obras en donde interviene el Ministerio de Fomento... Y sabemos qué ministro tenemos ahora pero no sabemos cuál va a ser dentro de unos meses o si habrá que volver a votar. A veces los gobiernos nacionales en funciones dejan en funciones otros sitios en la periferia.

¿Cuál fue la causa del incendio?

No tengo ni idea. Yo no sé si alguien lo sabe. Yo viví eso con la conmoción de cualquier ciudadano que de pronto se entera de que se está produciendo un incendio.

Se lo comento porque nunca ha estado muy claro cuál fue el origen del siniestro.

Ahora mismo estoy en lo urgente. No estoy en las causas del (incendio del) MAS sino en cómo el MAS puede seguir. Estoy en ver cómo el MAS tiene que sobrevivir en una situación de crisis que es la de tener que estar en unas dependencias que no son las suyas (por el Casyc). No es tanto la pregunta de cómo pudo ser el incendio, sino de cómo gestionar que el MAS siga teniendo una actividad expositiva y en algunos casos, incluso, como en la exposición de Goya, enriquecida con dos colecciones juntas. No quiero decir que de las crisis haya que crear oportunidades, pero mi obligación en este momento es hacer que el MAS siga manteniendo su actividad.

¿Se puede establecer un horizonte para su reapertura?

Depende más de Obras. Incluso igual tuviera que ver con Urbanismo en cuanto a la reforma que pudiera hacerse de la zona, pero no es mi competencia.

¿Qué planteamiento tiene sobre la dirección de la Fundación Santander Creativa?

Tenemos que nombrar personas para el Patronato y una nueva dirección, que actualmente está en funciones. Este nuevo gobierno, que es de coalición, lleva 60 días. Este es un tema ya de otoño.

Pero independientemente de las responsabilidades, ¿cómo ve el papel de la Fundación en relación con el de la Concejalía?

Están haciendo buenas cosas. Lo primero de Santander Creativa es reunirse, nombrar representantes, una dirección y a partir de ahí que siga su camino. De las cosas que conozco, me parecen bien.

Del programa electoral de Ciudadanos me llama la atención las propuestas de digitalización del Archivo y también la potenciación de las donaciones para bibliotecas y el Centro de Documentación de la Imagen (CDIS).

Lo tenemos muy claro. El trabajo del CDIS es muy interesante y tiene que crecer más, en más actividades... Es que es la memoria de la ciudad. Creo que tiene muchas posibilidades.

También declara la intención de potenciar las bibliotecas...

... y la lectura. Vamos a intentar desarrollar proyectos de animación a la lectura. Hay muchas cosas en las que tenemos que colaborar con el Gobierno de Cantabria. Vamos a tener una reunión, que se va a producir la semana que viene, en que se va a firmar el convenio sobre la Biblioteca Menéndez Pelayo.