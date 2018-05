Dani Molino y Alabama Monroe se suman a la programación de invierno de Santander Music

El cantautor madrileño Dani Molino y la banda cántabra Alabama Monroe protagonizarán una nueva cita musical dentro de la programación de invierno del festival Santander Music. El concierto, organizado por Los Huesos de Portobello, se celebrará este jueves 4 de mayo en la Sala Black Bird a partir de las 21.00 horas.

Dani Molino regresa a Santander tras el éxito de su anterior trabajo, 'Trails', que fue seleccionado como uno de los dos mejores discos nacionales en su género, y aupado por el público y la crítica especializada. Aprovechará su visita a Cantabria para presentar en directo junto al bajista Gorka Menchaca y el batería Antonio Méndez su nuevo álbum de estudio, titulado 'El mundo en el que estoy'.

Este disco incluye nueve cortes que han contado con la producción de Dany Richter y en los que el músico da un giro radical a su estilo y se lanza a una nueva etapa creativa. "Las canciones son por primera vez en castellano, deja atrás las guitarras acústicas y se adentra en un mundo de guitarras eléctricas que logran crear pasajes musicales que en momentos recuerdan el sonido de artistas como Ryan Adams o The War On Drugs ", subrayan los promotores del evento, que anuncian "un directo enérgico y no exento de intensidad".

Tras una larga etapa como músico en Londres, donde formó una banda y pisó muchos de los escenarios más reconocidos en la escena musical británica, y un periplo por Hollywood donde compuso una banda sonora para un cortometraje, Molino recorrió Estados Unidos, viajando y tocando desde Nueva York a Los Ángeles, en busca de un sonido que mezcla el folk, el rock y el blues.

Abrirá la noche Alabama Monroe, en esta ocasión en eléctrico y en formato dúo. "Con un sonido directo y abrasador y unas letras descarnadas e imperfectas, poseen el descaro y la energía de una banda de rock primeriza. Sudan, palpitan, tienen carácter, actitud y tablas. Su singular puesta en escena no deja indiferente", explican desde Los Huesos de Portobello, que destacan que "su hábitat natural es el directo, preferiblemente las salas de pequeño aforo donde desgranar su cancionero, buscando la complicidad del público".

La Sala Black Bird (Vista Alegre, 13) abrirá sus puertas este jueves a las 20.30 horas y está previsto que el concierto comience a partir de las 21.00 horas. Las entradas se pueden comprar de forma anticipada por 10 euros en la Tienda SOF de Santander (Calle Cubo, 1) o a través de internet en entradas.liberbank.es y por 12 euros en taquilla el mismo día del evento.