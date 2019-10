Nick Waterhouse presenta su último álbum en Escenario Santander

Escenario Santander acogerá este jueves 31 de octubre el concierto del artista californiano Nick Waterhouse, que presentará en la sala cántabra su disco homónimo, el cuarto de su discografía, publicado a principios de año. Estará acompañado por el cuarteto británico de pop The Roves, que actuarán como teloneros de su concierto.

"Nick Waterhouse ha cosechado muy buenas críticas de los medios especializados, que definen este trabajo discográfico como un conjunto de canciones enérgicas y poco educadas, que proporcionan emociones duraderas, a menudo transmitidas en un estado agitado que lleva a su autor a mostrar sus dientes como nunca antes", señalan desde Escenario Santander.

También apuntan que el cantante estadounidense llega con entradas agotadas en importantes salas de Madrid y Barcelona y ejerciendo como cabeza de cartel en el Funastic Dracula Carnival de Benidorm, entre otras fechas señaladas de su gira por España.

Este último álbum de Waterhouse ha sido grabado en Los Ángeles y destaca por contar con unas colaboraciones de lujo, con unos músicos ligados a grandes bandas internacionales, como el cantante y guitarrista Bart Davenport, el percusionista Andres Renteria, el flautista Ricky Washington y los saxofonistas Paula Henderson y Mando Dorame.

"La acertada revisión que Nick hace con este álbum al R&B de los 50 y 60 viene perfectamente complementada por la banda que actuará de telonero del californiano, The Roves, un cuarteto británico muy influenciado por grupos clave de la 'British Invasion' de los 60 como The Turtles o The Monkeys. Hasta la fecha, han publicado dos álbumes, su debút homónimo en 2018 y 'All Those Freaks', que salió en abril de este año 2019", explican desde Escenario Santander.