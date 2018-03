"Me avergüenzo de mi país cuando se encarcelan cantantes por decir lo que piensan"

La banda de rock madrileña NoProcede, integrada por Javi Beltrán, Kike del Castillo, Paco García y Javier Salas, se encuentra en su "momento más álgido" desde que se subieron a los escenarios en 2010. Así lo corrobora su cantante, compositor y guitarrista, Beltrán, quien, a pesar de que están llenando salas y actuando en festivales, mantiene los pies en el suelo. "Apuntamos lo más alto posible, pero nos ponemos metas a corto plazo para no llevarnos decepciones", asegura en conversación con este medio. Y esto es así puesto que, según reconoce, "ponerse expectativas en este mundillo es complicado ya que el éxito no solo depende de tener un buen disco, sino de otros factores como la suerte".

Precisamente en ese horizonte a corto plazo se encuentra el concierto que ofrecerá este grupo en Santander, concretamente en la Sala Niágara el próximo 20 de abril. Beltrán subraya que los asistentes se van a encontrar "un rock urbano fresquito y con muchísima energía". "Montaremos una fiesta entre todos con gente con ganas de divertirse", expresa ilusionado.

Sin embargo, tal y como relata este artista, los inicios para llegar hasta aquí "no fueron fáciles". A pesar de que la banda se sube a las tarimas en 2010, el deseo de hacerlo surgió en 2006 cuando él y un grupo de amigos salen de su primer concierto de rock queriendo ser ellos algún día los protagonistas. A partir de entonces comienza su andadura para poner el proyecto en funcionamiento, desde abajo, puesto que no tenían ningún conocimiento sobre música.

"Tuvimos que aprender a tocar", reconoce entre risas Beltrán, y "fuimos autodidactas", añade. "Al principio no teníamos ni instrumentos, así que aprendimos cada uno individualmente", explica. Después, relata que se juntaron para compenetrarse puesto que "no es lo mismo tocar solo que en grupo". Y en ese tiempo, "nos encontramos todas las dificultades del mundo", remarca este artista, siendo la "económica" la más destacada.

Entonces, asegura Beltrán, "no me llegué a imaginar que llenaríamos más adelante la Sala Caracol de Madrid dos veces en nueve meses", espacio donde presentaron su último trabajo 'Grisú' y donde colgaron el cartel de sold out. No obstante, hasta llegar a ese punto pasaron por un periodo que puso en peligro la continuidad del grupo. Y es que desde la publicación de su primer trabajo 'No quedan valientes' hasta este último transcurrieron tres años de cambios y obstáculos a los que tuvieron que hacer frente.

"Se nos complicó, por motivos personales y laborales, compaginar nuestros trabajos con los ensayos y conciertos", relata Beltrán. Así que llegó un momento en el que NoProcede se redujo a tres integrantes, lo que les planteó un escenario crítico de cara a su futuro. "Tuvimos que decidir si parar o buscar a gente y seguir", afirma.

Una vez que incorporaron a Kike del Castillo al grupo, compusieron ese trabajo que les ha proyectado de forma positiva. El título, 'Grisú' -gas explosivo que se encuentra en las minas de carbón-, es un guiño a esa época de dificultad. "Las ganas y la pasión por hacer música nos salvó, si no lo hubiéramos dejado", sostiene, "nos salvó como el canario a los mineros", subraya.

Actualmente, a pesar de que se encuentran "en el mejor momento", tienen que lidiar día a día para conseguir actuar. "Como trabajamos por nuestra cuenta, no tenemos ni productora ni manager, es muy difícil llegar a ciertos sitios", lamenta. "Este verano nos hemos colado en los festivales Juergas Rock y Shikillo, pero fue muy complicado", reconoce. "Es casi imposible meternos en según que puertas que nos interesan sin un promotor que te apoye", señala el cantante de NoProcede. Así pues, recalca entre risas que tienen que estar "continuamente zigzagueando y tirando de esfínter para poder abrirlas".

Además, los integrantes de este grupo no viven de la música. "Es muy difícil, no hay más que ver a los cabeza de cartel de los festivales cuyos integrantes siguen trabajando", sostiene. "A título personal, si pudiese vivir de la música exclusivamente tampoco descuidaría mi otra faceta profesional por si acaso", recalca Beltrán, puesto que, según expone, "la música es como el fútbol, una semana está arriba y otra abajo, por lo que tienes que tener siempre un plan 'B'".

"El amor"

En cuanto a la temática de sus canciones, Beltrán afirma que abordan principalmente "sentimientos como el amor o algún tema social como el Alzheimer en 'Ciudad olvido'. "Lo que tiene en común toda la sociedad es el amor", subraya, "en temas como la política cada uno tiene su punto de vista, pero a la hora de sentir, todos sentimos lo mismo", añade.

Precisamente temas políticos han desencadenado las condenas de cárcel de cantantes como Valtonyc o Pablo Hasel, hecho que para Beltrán "es lamentable". "Cuando pasa esto me avergüenzo de mi país", subraya. "Se está condenando la libertad de expresión y parece que estamos viviendo una dictadura en el siglo XXI cuando se supone que estaba todo democratizado", resalta este artista. "Pero resulta que estamos en una dictadura, nos damos cuenta de ello, pero no salimos a la calle", lamenta.

En este sentido, critica que haya quien vaya a la cárcel por "decir lo que piensa" y "gente que está sentada en el Parlamento y en el Congreso que no hace más que mentir, robar y desahuciar familias, como veamos a diario, se vayan de vacaciones a Formigal tan tranquilamente", expone, "y eso me indigna", concluye el cantante y guitarrista de NoProcede.