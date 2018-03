La Porticada acogerá el Festival Santander Young Music con ocho conciertos de bandas jóvenes locales

Se celebrará los días 4, 5, 6, 7 y 8 de abril con la presencia de Miss Soul & The Birds, Mabel Sierra Soul Band, Drakan, La Jaula de Atenea, Jamarazza, The Chigros, Los Zapata y The Black Girls

El objetivo es dar cobertura, impulsar y apoyar a los músicos santanderinos, especialmente a los jóvenes, para potenciar la escena musical de la ciudad