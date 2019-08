Rachel Reyes & The Fireballs actuará en Santander

La banda de música negra Rachel Reyes & The Fireballs dará un concierto este miércoles 14 de agosto, a partir de las 22.00 horas, en el Bar Rvbicón, cuya entrada tendrá un precio de cinco euros, que serán destinados únicamente a los músicos.

Rachel Reyes & The Fireballs es una de las bandas que despunta en el panorama de música negra, acompañándolo de bailes, ritmos pegadizos y pasión. Esta joven cantante destaca con temas de soul de los años de la música afroamericana y espiritual.

Su primer álbum 'She Got Balls' como solista, con estilos de soul, funk y rythm and blues, tiene la intención de homenajear a grandes voces como las de Etta James, Johnny Guitar Watson o Ruth Brown y actualizar esos sonidos con la banda.

El trío The Fireballs lo forman Javi Suárez, guitarra; Alvar García, bajo; y Adrián Carrera, batería; quienes acompañan a la voz de la joven Reyes con la experiencia y el gusto de ser una de las bandas más solicitadas por artistas de blues extranjeros para dar giras por España y Portugal.