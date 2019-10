''Tengo que saltarme las normas de la programación escolar para explicar a mis alumnos que las mujeres también escribían en el siglo XX"

Las mujeres todavía no han alcanzado una igualdad social plena, pero la situación actual poco o nada tiene que ver con la que vivieron las mujeres de los siglos anteriores. En el ámbito cultural, sin ir más lejos, pocos son los nombres de mujeres que hoy en día se conocen.

La escritora y profesora Raquel Conde se percató de esta situación cuando estudiaba en la universidad, por lo que decidió investigar cuál era el motivo de que entre sus libros solo aparecieran nombres masculinos. "¿Es posible que ninguna mujer escribiera libros durante el siglo XX?", se cuestionó.

Conde acudirá a la librería La Vorágine de Santander para protagonizar un encuentro en el que presentará su última obra 'Mujeres novelistas y textos comentados de la literatura universal'. Además, la autora difundirá su conocimiento sobre el papel de la mujer en este ámbito durante la cita, que será este viernes 11 a las 19.30 horas.

Esta profesora de Educación Secundaria confiesa en conversación con eldiario.es que "nunca" ha estudiado a mujeres. "Como mucho aparecían tres en un libro'', detalla, y critica que esto siga siendo así, puesto que ''a las mujeres se les dedican párrafos indignos en los libros de texto de literatura''. ''Tengo que saltarme las normas de la programación escolar para explicar a mis alumnos que también las mujeres escribían en aquella época'', lamenta.

No obstante, Conde reconoce que la sociedad ha evolucionado y ahora ''las autoras tienen un nombre y una dignidad gracias a que la comunidad lectora ha cambiado''. No obstante, esta escritora subraya que, ''a pesar de recibir algunos premios, no se las visibiliza". "Se cuenta la mitad de la historia de la literatura'', sostiene.

''Los mismos profesores que participan en congresos sobre la literatura femenina llegan a las aulas y solo hablan de escritores'', cuestiona de forma tajante. Además, la autora ha desvelado que ''a los alumnos les choca, pero también les suscita curiosidad" este tema. "A veces se quedan más con lo que les cuento de la literatura femenina que con Lorca'', reconoce.

Una vida entre libros

Raquel Conde es doctorada en Filología Hispánica por la Universidad de Deusto. También ha impartido cursos y conferencias sobre literatura, educación y teorías críticas. Desde 1996 trabaja como profesora de Enseñanza Secundaria.

Durante más de 30 años se ha dedicado a investigar la literatura femenina mientras lo compaginaba con el trabajo. Antes de publicar 'Mujeres novelistas y textos comentados de la literatura universal', ya había publicado la obras 'La novela femenina de posguerra'. Ambos trabajos tienen un carácter feminista y reivindicativo con el que pretende conseguir la visibilidad de las mujeres creadoras de la literatura universal.

La obra

'Mujeres novelistas y textos comentados de la literatura universal' incluye los nombres de 17 autoras relevantes en el mundo de la literatura, entre los que se encuentran Carson McCullers, Doris Lessing y la española Ana María Matute, y un estudio sobre el contenido de sus obras y su percepción del mundo. Conde califica a estas autoras como ''incuestionables'' en lo que a su calidad literaria se refiere. Sin embargo, lamenta que ''no hay ninguna crítica que las valore porque nunca se las ha tenido en cuenta''.